Elisa Esposito accende la polemica: «Se guadagnate 1.300 euro al mese la colpa è vostra»

Elisa Esposito ha acceso la miccia di una polemica che, da qualche ora, sta animando i social. La tiktoker divenuta famosa per essere l’insegnante del corsivo parlato, ha urtato gli utenti con questa frase: «Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia». La giovane ha usato queste parole in risposta a un suo follower che le aveva commentato un video scrivendole «Ma vai a lavorare».

Elisa esposito e la polemica social

La tiktoker ha deciso di chiarire, sui social, la sua posizione rispetto ai giovani che lamentano precarietà nel lavoro in Italia, dicendo: «Sono sempre stata zitta di fronte a certi commenti ma ora devo rispondere. E mi riferisco anche a quelli che dicono che i social non andranno avanti per sempre e che questo tipo di carriera prima o poi finirà. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e invidia. Io in primis sono nata e cresciuta con genitori che hanno un lavoro umilissimo. L’Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita».

Il percorso di studi di Elisa Esposito e le sue scelte professionali

L’influencer ha poi raccontato il suo percorso di studi e la sua abilitazione professionale: «Ho preso un diploma di estetica, io volendo in futuro posso aprirmi un centro estetico. Potrò campare di quello. Quindi non venite a dirmi che una volta finita la mia carriera sui social io non farò niente, non ho paura per il mio futuro. Rode che a 19 anni una ragazza così giovane ha cominciato a guadagnare tutti questi soldi. È la verità, aprite gli occhi. Se adesso guadagno quello che guadagno è solo grazie a me stessa, non ho chiesto aiuto a nessuno». Il video virale ha raggiunto quasi 7mila commenti.