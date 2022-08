Elisa e Maria scomparse da Civitavecchia a 12 e 13 anni, l’appello: «Tornate»

Sono ore di angoscia per i genitori di Elisa Comparone e Maria Radu, due ragazze di 12 e 13 anni scomparse da quasi 48 ore da Civitavecchia. Le giovani potrebbero essersi recate anche a Roma e in altre zone del litorale laziale, dove tutte le autorità le stanno cercando.

Elisa e Maria scomparse da Civitavecchia

Le rispettive famiglie hanno sporto denuncia nel pomeriggio di mercoledì 24 agosto dopo che non erano più riuscite a mettersi in contatto con le figlie dal giorno precedente. I dettagli finora noti fanno pensare ad una ragazzata, dato che una delle due ha condiviso una storia su Instagram in cui annunciava la partenza per la Capitale dalla stazione di Civitavecchia in presenza di due ragazzi. Si tratterebbe, secondo quanto ipotizzato, di adolescenti che frequentavano da qualche tempo.

Dal segnale intercettato dalle celle telefoniche dei loro smartphone, che ora sarebbero spenti, potrebbero però anche essersi fermate in qualche località sul litorale (come Fregene o Centocelle) prima di recarsi a Roma (forse a incontrare qualche amica). Gli investigatori stanno controllando gli scali ferroviari della provincia vagliando le telecamere di videosorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze di avvistamenti. L’obiettivo è quello di ricostruire il percorso che le due ragazze potrebbero aver fatto nelle ultime ore e verificare che effettivamente non fossero da sole.

Gli appelli sui social

Intanto i social network si sono riempiti di appelli che invitano Elisa e Maria a fare ritorno a casa. I parenti hanno postato su Facebook le descrizioni delle due minorenni e, in particolare, la nonna della prima è anche comparsa in un video in cui si è disperatamente rivolta alla nipote: « Tornate a casa che mi manchi, non ce la faccio già più». E ancora: «Se avete visto queste due ragazze fatecelo sapere. Aiutatele, per cortesia, portatele lontano da queste persone che non sappiamo chi sono. Con mia nuora e mio figlio non ne possiamo più».