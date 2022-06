Elicottero scomparso, nessun superstite

I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell’elicottero Agusta Koala di cui si erano perse le tracce giovedì tra Toscana ed Emilia, mentre il velivolo stava sorvolando l’Appennino. La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.

Elicottero scomparso, faceva la spola tra Toscana e Veneto

A bordo dell’elicottero c’erano sette persone: il pilota, il 33enne veneto Corrado Levorin (istruttore di volo ed elicotterista esperto), più sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia: Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. L’elicottero, ingaggiato da un’azienda emiliana, da qualche giorno stava facendo la spola tra Toscana e Veneto per portare i manager stranieri in visita in alcune aziende, in concomitanza con una importante fiera sulla carta a Lucca. In quest’ultima occasione era decollato da Tassignano, frazione di Capannori (Lucca) ed era diretto a Terviso.

Elicottero scomparso, si è schiantato in un canalone

È stato un escursionista a segnalare ai soccorritori probabili resti dell’elicottero. Dopo l’effettivo ritrovamento sul monte Cusna, diverse squadre, trasportate da elicotteri di soccorso, hanno raggiunto la località di rinvenimento. Il velivolo si è schiantato in un impervio canalone tra il rifugio Battisti e la località Segheria, nell’Appennino al confine tra le province di Reggio-Emilia e Modena, in prossimità di passo degli Scaloni, a 1.922 metri d’altitudine. Sul luogo dell’impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnovo Monti.

Elicottero caduto, il video prima del disastro

Un video che mostra l’elicottero in difficoltà nella bufera di vento e pioggia in cui si era ritrovato giovedì mattina, poco prima di scomparire dai radar e risultare disperso, è stato inviato al figlio da uno dei due passeggeri di nazionalità libanese che si trovavano a bordo del velivolo. Il filmato, della durata di circa 20 secondi, non è stato diffuso né pubblicato, perché oggetto di indagini da parte della magistratura.