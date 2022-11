Elicottero precipita nel foggiano: sette morti, nessun sopravvissuto

Sono stati individuati in un’area rurale di Castelpagano, frazione di Apricena (in provincia di Foggia), i rottami dell’elicottero A109 che, partito alle 9:20 dalle Isole Tremiti, poco dopo aveva fatto perdere le sue tracce. A bordo c’erano cinque passeggeri, tra cui due bambini, e due membri dell’equipaggio: non ci sono sopravvissuti.

Nella zona era in corso un temporale con forti raffiche di vento

Il velivolo, in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti, apparteneva alla società di trasporto aereo Alidaunia. L’ultimo contatto radar era stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano, area nella quale era in corso un temporale con forti raffiche di vento. Ciò ha complicato le operazioni di ricerca, in quanto le condizioni climatiche non hanno consentito una visibilità ottimale.

🔴 In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022



Sul posto impegnati oltre 40 militari dell’arma, tra cui i reparti speciali dei “Cacciatori di Puglia” che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano e ci sono anche tre elicotteri dei Carabinieri.

Il velivolo apparteneva alla società di trasporto aereo Alidaunia

La compagnia Alidaunia, con base a Foggia, effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo di provincia pugliese e le isole Tremiti. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La linea di trasporto passeggeri di Alidaunia (che effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118) viene utilizzata non solo dai turisti, ma anche dai lavoratori pendolari.