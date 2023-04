Elia Meta Della Corna, chi era il finanziere morto nella valanga in val di Rhemes

Fino all’ultimo familiari e amici hanno pregato che la conferma della tragedia fosse scongiurata, ma non è stato così. All’alba di ieri, le ultime speranze sono state spazzate via dalla triste conferma. Icorpi senza vita delle aspiranti guide alpine travolte da una valanga nell’alta val di Rhemes sono stati ritrovati ieri mattina. Tra loro anche Elia Meta Della Corna, 37 anni, finanziere in servizio alla caserma di Entrèves. Il giovane, da circa 10 anni, viveva sulle Alpi. Nato a Ravenna, ma cresciuto e vissuto a Santa Maria Nuova, frazione di Bertinoro (Forlì-Cesena), era entrato in Marina per poi proseguire la sua carriera nella Guardia di Finanza, specializzandosi proprio nel soccorso alpino.

Chi era Elia Meta Della Corna

Mariella Della Corna, madre di Elia Meta, ha descritto suo figlio con queste parole: «Era appassionato a quello che faceva, lo faceva per passione. Lo faceva proprio con sicurezza, si impegnava a farlo bene. Solo che purtroppo è arrivata questa frana. Non è che loro hanno colpe o qualcuno ha colpe. Sono quelle frane non previste che sono arrivate e loro ci sono rimasti proprio sotto. Quello che era davanti, la guida, si è salvato perché era ai margini. Elia da qualche anno aveva incominciato la scuola per guida alpina e già esercitava. Adesso erano andati per dare l’ultimo esame». Il 37enne lascia un figlio di 5 anni.

Una famiglia molto amata in Paese

Elia Meta Della Corna aveva il doppio cognome in quanto affidato da piccolissimo, a soli 5 mesi, alla famiglia Della Corna, molto conosciuta in paese in particolare per il suo attivismo nel campo della solidarietà. La generosità della coppia di coniugi li ha portati negli anni a prendersi cura di diversi giovani, fino a 19 persone insieme nella loro casa di via Bagalona, dove hanno cresciuto anche i loro tre figli naturali.

L’intera comunità è incredula, distrutta la sorella gemella Sara che su Facebook ha condiviso il suo calvario: «È un dolore troppo grande. Troppo. Il mio gemello era tutta la mia famiglia, tutta la mia storia, tutto il mio passato e presente. Eravamo noi. Ero io. Ai miei occhi sei sempre stato indistruttibile, infallibile, forte. Eri quella parte di me che ora non c’è più. Un vuoto incolmabile, una lacerazione profonda e talmente grande che mi sento veramente venire meno. Mi manchi da morire».

Anche Mattia, fratello di Elia e consigliere comunale di Bertinoro, ha scritto un messaggio sofferto: «Ti sei unito a Cristo nel giovedì di Pasqua. Ti immagino già a cantare le lodi a Dio. Il bene che c’è non è misurabile. Fratello mio ci incontreremo di là». Non sono mancate neanche le parole del sindaco di Bertinoro Gessica Allegni: «Mi stringo alla famiglia Della Corna colpita da una tragedia che coinvolge tutta la comunità bertinorese e in particolare quella di Santa Maria Nuova. Una famiglia da sempre vocata alla cura degli altri come Elia, che ha fatto di questi valori il proprio progetto di vita. A loro giunga l’abbraccio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale».