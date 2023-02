«Avvistato elfo durante lavori della ferrovia»: il presidente messicano scatena i social

Il presidente messicano Obrador ha pubblicato sui social una foto di un «elfo» sui suoi profili social. Nella fattispecie, l’immagine immortala nel buio quello che sembra un animale dall’aspetto leggendario con gli occhi luminosi, sopra un albero. Ovviamente, in centinaia hanno commentato la foto mescolando ilarità e critica.

Lo scatto del misterioso «elfo» pubblicato dal presidente messicano

Curioso post del presidente messicano Obrador che ha scatenato i social postando una foto di un magico «elfo». Precisamente, il presidente ha postato una fotografia che sarebbe stata scattata da un ingegnere durante i lavori della ferrovia del Treno Maya messicano. Sempre secondo il presidente, nella foto è possibile distinguere una figura Maya, l’Aluxe, uno spirito mitologico della foresta nella cultura Maya, simile a un elfo.

Non a caso, Obrador ha anche commentato la foto scrivendo: «Condivido due foto che arrivano dalla nostra direzione dei lavori della ferrovia del Treno Maya: una, scattata da un ingegnere tre giorni fa, apparentemente ha immortalato un Aluxe, l’altra è di una splendida scultura preispanica a Ek Balam. È così mistico».

Le risposte sui social e la verità sulla fotografia

Lo scatto del fantomatico elfo condiviso dal presidente messicano ha scatenato una valanga di critiche e risposte. Infatti molti hanno fatto notare che in realtà quella foto non è recente, ma circola in rete dal lontano 2021 tanto da essere stata pubblicata in articoli di giornali. «Sì, ​​Andres, un ingegnere tre giorni fa ha scattato una foto che gira a Nuevo León da febbraio 2021 e in Thailandia da dicembre di quell’anno. Sei triste, molto triste… e il paese ancora di più… Se ci credi, sei stupido… se sai che stai mentendo, sei malizioso» è la risposta di un utente, con tanto di screen di vecchi giornali con la stessa foto.

In realtà, la figura che il presidente afferma di ritenere che sia «l’elfo», è un gibbone o una scimmia langur. Alcuni utenti ritengono che il gesto di Obrador o dei suoi assistenti sia un tentativo di calmare le critiche di ambientalisti e rappresentanti della comunità locali sul progetto ferroviario che ha approvato.