Elezioni, Zelensky si congratula con Meloni che gli assicura leale sostegno

FdI non vede l'ora di vedere Sangiuliano alla direzione del Tg1 mentre al Tg2 arriverebbe Angela Mariella, in quota Lega, ora al timone di Isoradio. Giampaolo Rossi, dato al posto di Fuortes, verso una nomina da sottosegretario. Come potrebbe cambiare la Rai nell'era Meloni.