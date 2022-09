Elezioni, Von der Leyen: «Se Italia come Ungheria abbiamo strumenti»

Interpellata sulle imminenti elezioni politiche in Italia, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha affermato che «se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti come nel caso di Polonia e Ungheria».

Von der Leyen sulle elezioni in Italia

La dichiarazione è giunta a Princeton, negli Stati Uniti, come risposta ad una domanda posta dai giornalisti sulla tornata elettorale che porterà alla formazione di un nuovo governo nel nostro paese. Interrogata da un cronista che evidenziava come tra i candidati delle elezioni ci siano «figure vicine a Putin», la presidente della Commissione ha risposto che «vedremo il risultato del voto in Italia dopo aver visto quello Svezia». Una votazione, quest’ultima, che ha visto la vittoria della coalizione di centrodestra e, in particolare, l’affermazione del partito di ultradestra di Jimmie Akesson.

«La democrazia ha bisogno di ognuno di noi»

Durante la conferenza, la presidente della Commissione ha anche sottolineato che «la democrazia ha bisogno di ognuno di noi, è un lavoro costante e non è mai al sicuro». E, sul risultato elettorale italiano, ha precisato di voler dialogare con qualunque governo democratico disposto a lavorare con le istituzioni europee. «So che a volte siamo lenti e che parliamo molto, ma anche questo è il bello della democrazia. Dunque vedremo come vanno queste elezioni: anche le persone, a cui i governi devono rispondere, giocano un ruolo importante», ha aggiunto.

Il riferimento della von der Leyen all’Ungheria e agli strumenti da mettere in campo qualora «le cose vadano in una direzione difficile» è alla decisione assunta settimana scorsa dal Parlamento Europeo di condannare «i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese volti a minare i valori europei» ed esortare le istituzioni dell’Unione a prendere misure contro il paese guidato da Viktor Orban.

Salvini: «Parole disgustose»

«Quelle di Ursula von der Leyen sono parole disgustose». Questo il commento che Matteo Salvini ha fatto, ai microfoni di Radio Capital, alle parole della presidente. «Cosa vuol dire “se le cose vanno in una direzione difficile?” Se non vince la sinistra? Questa signora rappresenta tutti cittadini europei. Pensi piuttosto a mettere un tetto al prezzo del gas», ha aggiunto.