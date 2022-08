Elezioni, i Verdi si alleano al Pd: «Unico modo per contrastare la destra»

«Riteniamo che l’unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd». Così i Verdi hnano annunciato che si alleeranno con il Partito Democratico alle prossime elezioni, mettendo una pietra tombale alle voci che parlavano di un potenziale accordo con i Cinque Stelle.

I Verdi si alleeranno con il Partito Democratico

Questo il comunicato dei vertici: «La Direzione Nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio Federale nazionale del 25 luglio, che l’unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd». La DN ha dunque escluso un accordo con i pentastellati e ha espresso rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche loro.

«Riteniamo strategica l’alleanza con Sinistra Italiana con cui abbiamo dato vita ad un progetto politico che sta riscuotendo importanti consensi e sostegni. Insieme a loro, ci sentiamo impegnati a valutare comunemente l’evolversi dell’attuale situazione politica», hanno commentato i due co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi.

Nelle stesse ore il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervenuto ad un dibattito nell’ambito di Festambiente, ha dichiarato che «spero che al centro della campagna elettorale questi temi della transizione ecologica ci siano, e impegnino le forze politiche».

Attesa la decisione di Sinistra Italiana

Mentre per gli ecologisti è sicura la corsa nella coalizione di centrosinistra, così non lo è per SI. Gli iscritti al partito guidato da Nicola Fratoianni, in caso di accordo con i dem, saranno infatti chiamati a confermarlo o meno. La consultazione potrebbe tenersi questo fine settimana dato che Letta spinge per chiudere gli accordi il prima possibile. Lunedì, prima dell’alleanza tra Pd e Azione/+ Europa, il segretario aveva avuto il mandato a trattare con i democratici con l’assenso del 65 per cento dell’assemblea nazionale.