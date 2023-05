Erdogan, un diavolo strategico che l’Ue deve farsi andare bene

È stato necessario arrivare fino al ballottaggio, ma domenica 28 maggio la Turchia eleggerà il nuovo presidente. E salvo grandi sorprese, sarà sempre lo stesso: Recep Tayyip Erdogan, leader del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). Dopo la vittoria di misura al primo turno (49,5 per cento a 44,8), è favorito nel faccia a faccia finale con Kemal Kiliçdaroğlu, 74 anni, alla guida dell’Alleanza della nazione. Chi pensava che sarebbe bastata un’opposizione unita, seppur nelle enormi differenze che caratterizzano i sei partiti che la formano, ha fatto male i conti. Nulla, per ora, sembrerebbe poter scalfire due decenni di potere del sultano, come è stato soprannominato da numerosi media internazionali. La crisi economica, causata soprattutto dall’inflazione alle stelle, non è riuscita a incrinare del tutto il rapporto di fiducia tra una fetta di elettorato turco, soprattutto rurale, e il presidente. I terremoti che il 6 febbraio hanno devastato la Turchia meridionale e moltiplicato le sofferenze della popolazione non sembrano aver segnato un punto a favore dell’opposizione. E così “il Figaro dai mille intrighi” come lo ha chiamato Domenico Quirico su La Stampa, è a un passo dalla vittoria che gli permetterebbe di continuare una politica, come l’ha definita sempre Quirico, di «repressione interna e di avventurismo internazionale». Con buona pace e occhi semichiusi della vicina Europa, sempre in bilico tra duelli a distanza nel nome dei valori democratici e la realpolitik fatta di accordi, strette di mano e sorrisi.

L’ingresso della Turchia nell’Ue? La Germania non accetterebbe mai

È proprio questa la chiave con cui va letto l’articolo pubblicato pochi giorno dopo il risultato del primo turno su Politico, sito molto ben informato riguardo gli umori di Bruxelles: «Erdogan sembra ormai destinato ad assicurarsi la vittoria nel ballottaggio. E, stranamente, alcuni nell’Unione europea tireranno un sospiro di sollievo». Il perché è presto detto: «Sia a Bruxelles che nelle altre capitali dell’Ue è cresciuta la preoccupazione che una presidenza Kiliçdaroğlu, ridefinendo e migliorando qualitativamente le relazioni della Turchia con l’Ue, possa anche comportare il tentativo di riavviare i negoziati di adesione di Ankara a Bruxelles, da tempo congelati». Uno scenario che porterebbe a una sicura frattura tra i Paesi europei. La Germania, infatti, non accetterebbe mai di aprire le porte a quello che diventerebbe, con oltre 85 milioni di abitanti, il Paese più popoloso d’Europa. «Meglio il diavolo che già si conosce», conclude Politico.

Quei 6 miliardi promessi per accogliere i milioni di rifugiati siriani

Un diavolo che l’Ue, in questi due decenni, ha imparato a conoscere e a farsi andare bene. Perché non ci sono dubbi che dalla repressione delle manifestazioni di protesta al Gezi Park di Istanbul nel 2013 in poi Erdogan abbia mostrato a tutta la Comunità internazionale il suo lato autoritario, portando di fatto la Turchia fuori dall’Occidente. Basti pensare che dopo lo scampato golpe del luglio 2016 licenziò 100 mila funzionari pubblici e arrestò più di 70 mila persone. Le sue galere negli anni si sono poi riempite di giornalisti e oppositori. La reazione europea all’epoca fu timida, il motivo evidente: i 6 miliardi di euro promessi qualche mese prima da Bruxelles alla Turchia per gestire l’accoglienza di milioni rifugiati siriani non potevano essere messi in discussione.

La vicinanza con Russia e Cina e le persecuzioni contro i curdi

In questi 20 anni a Erdogan è sempre stata riconosciuta la capacità di essere ovunque, di sapersi accomodare su tutti i tavoli della diplomazia mondiale. «L’uomo», come ha scritto Aldo Cazzullo sul Corriere, «ha senz’altro grandi qualità politiche: fiuto, carisma, spietatezza». E così il Sultano mentre siglava con l’Ue uno scambio tra profughi e denaro dall’altro si avvicinava a Russia e Cina, intervenendo in Siria e Libia, perseguitando il popolo curdo. Agitando l’Europa ma senza mai inimicarsela fino in fondo, arrivando, negli ultimi mesi, a rappresentare una risorsa.

Draghi ha reso l’idea: è un dittatore con cui bisogna cooperare

Tant’è che dall’invasione russa in Ucraina Erdogan è stato al centro di tutti i dossier che contano: è stato lui a sbloccare e dare il via libera per l’adesione di Finlandia e Danimarca alla Nato; è con la garanzia della Turchia e delle Nazioni unite che a luglio 2022 sono partite le prime navi che trasportavano grano dal mar d’Azov e attraversano il mar Nero; è Erdogan l’unico a potersi permettere di vendere le armi all’Ucraina e non sanzionare economicamente Putin. Sfruttando una posizione geografica unica ha trasformato la Turchia in un paese strategico, un ponte tra Mediterraneo e Asia centrale, tra Medio Oriente e Mar Nero. All’ex premier Mario Draghi è bastata una frase per rendere l’idea: «Erdogan è uno di quei dittatori di cui si ha bisogno e con cui si deve essere pronti a cooperare». Un usato sicuro, un diavolo che già si conosce.