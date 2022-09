Elezioni, Skin contro Giorgia Meloni: «Italia verso fascismo e razzismo»

Durissimo post di Skin, la cantante e frontwoman degli Skunk Anansie, nei confronti di Giorgia Meloni, principale indiziata per la vittoria delle prossime elezioni. Ecco cos’ha scritto l’artista sul suo profilo Instagram ufficiale.

Skin e il post contro la Meloni

Skin, l’artista internazionale leader della band londinese Skunk Anansie, ha attaccato Giorgia Meloni la leader di Fratelli d’Italia. In particolar modo, la cantante non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di una vittoria del centrodestra alle prossime elezioni e infatti in un post su Instagram ha espresso il suo pensiero. Ecco cos’ha scritto la cantante: «Mi rattrista vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Questa è Giorgia Meloni, che potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio italiano, il suo partito discende da Benito Mussolini e demonizza profughi e clandestini».

Per Skin non ci sono mezze misure, per lei Fratelli d’Italia, il partito della Meloni, discenderebbe direttamente dal fascismo dunque votarlo equivarrebbe a una follia.

L’accusa al partito di Giorgia Meloni e non solo

L’accusa di Skin nei confronti della Meloni non si ferma qui. La cantante ha inserito nel post anche una foto di Giorgia Meloni e ha continuato la sua critica scrivendo: «Stessa vecchia merd*, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista, i neri e i mulatti non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto quello che l’élite italiana rovina continuamente».

Skin quindi, è apertamente in contrasto con la Meloni, specialmente per il trattamento che lei e il suo partito riservano a neri e mulatti, dimostrandosi apertamente fascista. D’altronde, la cantante diverse volte ha ribadito di avere un’ideologia aperta e progressista. Non a caso, in passato si era schierata vivamente anche contro la Brexit del Regno Unito e aveva ammonito i britannici che la loro scelta avrebbe potuto avere conseguenze pericolose per l’intero paese.