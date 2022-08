Gli archeologi distinguono quattro differenti periodi, che prendono il nome dal metallo prevalentemente utilizzato in ciascuna fase: l’Età del Rame, l’Età del Bronzo, l’Età del Ferro. E l’attuale Età del Ma ‘nfatti. Ho firmato una perdizione. L’importante, in taluni momenti della vita, è dimostrarsi seggi. Una svolta qui non era tutta campagna. È l’anagramma che lo dice, eh: “Campagna elettorale = Malacarne pettegola”. L’accordo in fa minore. Il disaccordo in là, maggiore. Gioca coi santi ma lascia stare il Franti. La piccola vendetta lombarda. Si rimanderà alle calende greche. Il grande c’entro. Ecco il suo allitterato palindromo: “E rime solo dolose, mi darò arie. Se ira ora, di me solo dolose mire”. Cosa ti preparo per coalizione?