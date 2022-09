Elezioni 2022, Salvini lancia l’idea del referendum per lo stop alle auto benzina e diesel

Matteo Salvini rinnova la propria ostilità nei confronti di alcuni «geni dell’Europa». Il segretario della Lega è tornato a parlare di automobili, il giorno dopo il comizio di Mirafiori. E lo ha fatto proponendo l’idea di un referendum con cui far decidere al popolo se fermare o meno la produzione di mezzi a benzina e diesel entro il 2035. Una scelta presa dall’Ue che non piace al leader leghista, che così avanza la sua proposta, o almeno la annuncia, in caso di vittoria elettorale.

Salvini: «Referendum per bloccare questa follia»

Matteo Salvini è sicuro che per bloccare quella che definisce una «follia» bisogna chiedere il parere del popolo. E così la Lega, in caso di vittoria alle elezioni, proporrà il referendum per decidere se fermare la produzione di veicoli benzina e diesel dal 2035, assecondando la volontà dell’Ue. «Alcuni lavoratori me l’hanno proposto ieri sera e io lo rilancio. Visto che i geni di Europa hanno approvato una norma che mette fuori legge le auto a benzina e Diesel dal 2035, io dico che se vinciamo faremo un referendum per bloccare questa follia e per evitare di distruggere l’industria italiana», ha dichiarato in mattinata il segretario della Lega.

Salvini a Torino: «A decidere siano gli italiani»

Il leader della Lega poi prosegue. Salvini ha passeggiato lungo il mercato di Rivoli, alle porte di Torino, dove ha tenuto un comizio elettorale. E sull’argomento ha proseguito: «Siano gli operai di Mirafiori e di tutta Italia a dire se è giusto licenziare in Italia per avvantaggiare la Cina. Questa è la capitale mondiale dell’auto: perché bisogna andare in giro con le auto elettriche fatte in Cina, con la prospettiva che i cinesi comprino le nostre fabbriche e i nostri concessionari». Nel maggio scorso è arrivato il primo ok del Parlamento europeo sullo stop che imporrebbe alle industrie automobilistiche di non produrre più veicoli a benzina o diesel dal 2035.