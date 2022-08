Elezioni, Salvini chiede che si possa votare anche lunedì 26 settembre

Il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che la coalizione di centrodestra chiederà che si possa votare anche lunedì 26 settembre. Con le urne aperte eccezionalmente in un periodo in cui molti italiani sono ancora in vacanza, per il segretario del Carroccio è doveroso estendere le ore e i giorni in cui potersi esprimere per il rinnovo del Parlamento.

Salvini chiede elezioni anche il 26 settembre

«Mi sembra un furto di democrazia negare il diritto al voto anche il lunedì mattina». Così l’ex ministro dell’Interno a margine della visita al SERBARI (Bari) organizzata prima della successiva tappa della campagna elettorale. «Contando che a settembre in buona parte d’Italia ci saranno quaranta gradi e che tanta gente sarà ancora al mare, non è giusto far votare solo la domenica con le scuole appena riaperte», ha spiegato.

Parole simili erano state pronunciate anche dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani: «È la prima volta che si vota in estate. Dare possibilità ai cittadini di votare anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze a settembre e sono appena tornate, mi sembra una proposta di buon senso».

In passato quasi sempre doppio giorno

Della formalizzazione della richiesta si discuterà probabilmente al prossimo tavolo del centrodestra, in cui i rappresentanti dei partiti della coalizione continueranno a lavorare al programma comune e alla distribuzione dettagliata dei collegi. La maggior parte delle elezioni politiche del passato si è effettivamente svolta in due giorni: solo nel 1948, nel 1953, nel 1958, nel 1996, nel 2001 e nel 2018 la chiamata alle urne è stata limitata alla domenica.

Negli ultimi due anni (escluso il caso dei referendum sulla giustizia), la possibilità di votare anche al lunedì era stata data per via delle restrizioni anti Covid, che hanno consentito, spalmando le votazioni su più giorni, di contingentare gli accessi ai seggi ed evitare assembramenti. Resta ora da attendere per capire se, considerato il periodo eccezionale in cui sono state indette le elezioni, gli italiani avranno un giorno in più per poter votare o dovranno per forza farlo dalle 7 alle 23 del 25 settembre.