Elezioni, Roberto Maroni affonda Salvini: “È ora di un nuovo segretario”

A margine delle elezioni politiche, si sollevano malumori all’interno dei partiti che hanno fallito al voto. Per quanto riguarda la Lega, perfino il governatore del Veneto Luca Zaia aveva sottolineato che bisogna prendere atto del risultato insoddisfacente. E adesso anche Roberto Maroni punta il dito contro Matteo Salvini, chiedendo un nuovo segretario per il Carroccio.

Roberto Maroni affonda Salvini: “nuovo segretario”

Il flop della Lega alle elezioni per molti significa bisogno di cambiamento. Salvini aveva detto che il suo mandato «è in mano ai militanti», e non «a due consiglieri o un ex deputato». E adesso anche Roberto Maroni si aggiunge al coro di chi vuole sostituire l’attuale leader. Intanto il veneto Luca Zaia aveva sottolineato la necessità di prendere coscienza del risultato insoddisfacente. A volere fuori dalla presidenza Salvini sarebbe l’ala più affezionata alle antiche istanze autonomiste, di cui fa parte anche Roberto Maroni.

Il suo è un nome di peso nella Lega. Lui, d’altronde, ha fondato il partito negli anni ’80 insieme a Umberto Bossi e pochi altri. Poi ne è stato segretario, dopo Bossi e prima di Salvini. Seppur escluso dalle vicissitudini di partito degli ultimi anni, non ha mancato di esprimere la sua opinione in merito al flop delle elezioni. «Salvini? È ora di un nuovo leader per la Lega» ha scritto su Facebook postando l’articolo scritto per ‘Il Foglio’.

“Ci vuole il congresso, saprei chi eleggere”

L’ex presidente della Lombardia si dice comunque felice per l’esito favorevole alla coalizione di centrodestra, che ora potrà governare il paese con una netta maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Ma la chiusura non lascia spazio a interpretazioni: «E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned». La corsa per estromettere Salvini dalla carica più alta del partito è già cominciata.