Elezioni, respinto il ricorso presentato dalla lista di Cappato

«La decisione arriva a cinque giorni dalle elezioni ma dopo cinque anni da quando, nel 2017, il Parlamento aveva impegnato (entro 6 mesi!!) il governo a sperimentare la firma digitale per la presentazione delle liste. Un esperimento mai tentato da nessun governo ma non per questo scaduto come impegno». Così Virginia Fiume, co-presidente insieme a Cappato di Eumans, commenta l’esito negativo del ricorso per la presentazione della lista di Cappato alle prossime elezioni.

Elezioni senza Cappato, perché?

Il giorno della presentazione delle liste per le elezioni, Cappato si era presentato per portare i documenti anche per la sua lista. Purtroppo, però, la presentazione era stata rifiutata per via del fatto che le firme raccolte fossero digitali. Per questo, non erano state accettate nelle diverse corti di appello deputate alla verifica. Cappato aveva deciso di fare ricorso, perché le stesse firme con le stesse modalità secondo lui erano state accettate quando si parlava di referendum. Purtroppo, però, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso d’urgenza.

Quindi il partito non sarà nella lista e non sarà presente nella scheda elettorale. Se Cappato avesse ottenuto ragione, per legge le elezioni si sarebbero dovute spostare al prossimo novembre.

Il ricorso con esito negativo

«(…) una decisione insensata perché ci imputa di non avere provato l’esistenza delle firme, attribuendo a noi un dovere, la verifica delle firme, che è notoriamente in capo alla Corte d’Appello e non certo ai presentatori» ha commentato lo stesso Cappato sull’esito negativo del ricorso.

«L’esecutivo si era opposto al ricorso d’urgenza della lista Referendum e Democrazia avanzando l’impossibilità di posticipare il voto in caso di accoglimento del ricorso perché a ridosso della tornata elettorale» ha spiegato Marco Perduca responsabile legale della lista. Così, il partito non ci sarà alle prossime elezioni, ma la battaglia legale sembrerebbe andrà avanti anche dopo il 25 settembre.