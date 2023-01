Elezioni regionali Lombardia e Lazio 2023: quando e come si vota

Due Regioni italiane si avvicinano al voto per eleggere il nuovo presidente del territorio e la sua giunta. Si tratta di Lombardia e Lazio, Regioni di importante rilievo politico, se non altro per la grande quantità di elettori che sarà chiamata ad esprimersi. L’obiettivo delle due elezioni è quello di andare a sostituire gli attuali presidenti: per il Lazio Nicola Zingaretti del Pd, ora alla Camera, e in Lombardia Attilio Fondana, della Lega, che guida la Lombardia dal 2018. Ma quando si vota e, soprattutto, cosa è necessario per farlo?

Elezioni regionali Lombardia e Lazio 2023: quando si vota

Le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio sono fissate per il 12 e 13 febbraio 2023. Si tratta di una domenica e di un lunedì, con le urne che saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 con orario no stop nel corso della prima giornata di voto e dalle 7:00 alle 15:00 nella seconda.

Elezioni regionali Lombardia e Lazio 2023: come si vota

Per votare alle elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio è necessario recarsi presso il proprio seggio muniti di tessera elettorale valida e con almeno uno slot libero e un documento d’identità. Quest’ultimo dovrà essere presentato agli scrutatori presenti al seggio i quali, a loro volta, forniranno all’elettore la scheda per poter votare. Il cittadino per votare ha tre opzioni:

votare solo il candidato;

votare la lista;

votare sia lista che candidato.

Si ricorda che nelle elezioni regionali la legge elettorale in corso permette il voto disgiunto, motivo per il quale sarà possibile votare un candidato e votare una lista ad esso non collegata. Per votare la lista e il candidato di quella stessa lista sarà sufficiente barrare con un X il nome della lista, mentre per esprimere la propria preferenza solo al candidato e non alla lista sarà necessario barrare solo il nome del candidato.