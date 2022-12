Regionali in Lazio, il M5S candida la giornalista Rai Donatella Bianchi

Giuseppe Conte ha annunciato la candidata del Movimento Cinque Stelle alle elezioni regionali in Lazio: si tratta di Donatella Bianchi, ex presidente Wwf nonché giornalista della Rai. La donna sfiderà Alessio D’Amato, in quota centrosinistra, e Francesco Rocca, profilo scelto dal centrodestra.

«Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050». Così il leader pentastellato ha descritto la candidata in un’intervista al quotidiano Avvenire. Un annuncio che, come era già emerso nelle ultime settimane, determina la chiusura dell’alleanza regionale con i dem del territorio: «Nel Lazio D’Amato è stato punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone».

Chi è

Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, dal 2019 è Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre. Nota al grande pubblico per la conduzione del programma Linea blu, trasmissione in onda su Rai Uno che si prefigge l’obiettivo di sviluppare negli spettatori la cultura del mare, ha debuttato in televisione a 15 anni nella Domenica In di Corrado. Tra i format che ha condotto, in radio e in tv, si citano il Tg Lazio, la rubrica Tgr Italia Agricoltura, Senti la Montagna e Quando i Mondi si incontrano.

Nel maggio 2020 è entrata a far parte del comitato di esperti in materia economica e sociale, presieduto da Vittorio Colao, per organizzare la ripartenza italiana dopo l’emergenza Covid – in particolare, la donna è stata scelta per le valutazioni ambientali. Dal 2020 fa parte del Direttivo della Fondazione Tusa in memoria dell’archeologo siciliano Sebastiano Tusa e nel 2021 è entrata nella Commissione Comunicazione e Sostenibilità della FIV (Federazione Italiana Vela).