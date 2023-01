Elezioni regionali in Lombardia 2023: chi sono i candidati

Il prossimo 12 e 13 febbraio in Lombardia ci saranno le elezioni regionali per eleggere il nuovo presidente del territorio e la sua giunta. Si vota per la fine del mandato dell’attuale governatore, Attilio Fontana, che figura anche tra coloro che si sono candidati e spera in un bis dopo l’ottimo risultato del 2018 quando ottenne il 49,75%. Vediamo dunque chi sono tutti coloro che si contendono la scalata al palazzo della Regione Lombardia.

Elezioni regionali in Lombardia 2023: i candidati

Per le elezioni regionali in Lombardia 2023 sono quattro i candidati. Si tratta nello specifico di:

Attilio Fontana , sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi e dalla lista civica Fontana Presidente;

, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi e dalla lista civica Fontana Presidente; Mara Ghidorzi , di Unione Popolare e sostenuta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Dema;

, di Unione Popolare e sostenuta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Dema; Pierfrancesco Majorino , sostenuto dal Pd, del M5s, Alleanza VerdiSinistra, Reti Civiche e lista civica Majorino Presidente;

, sostenuto dal Pd, del M5s, Alleanza VerdiSinistra, Reti Civiche e lista civica Majorino Presidente; Letizia Moratti, per il Terzo Polo e la lista civica Moratti Presidente.

Chi sono i candidati in Lombardia

Attilio Fontana è il candidato del centrodestra in quota Lega, oltre che il presidente uscente della giunta regionale. Di lui si è discusso molto durante la pandemia da Covid-19, essendo stata la Lombardia il territorio più colpito dalla prima ondata. Per Fontana non erano mancate le critiche per la gestione dell’emergenza e del piano vaccinale, con gli ultimi mesi che hanno visto anche la fuoriuscita dalla sua giunta di Letizia Moratti, oggi candidata del Terzo Polo e dunque di Azione e Italia Viva. La politica avrebbe potuto essere appoggiata anche dal Partito Democratico, che però ha fatto un’altra scelta e ha deciso di affidarsi a Pierfrancesco Majorino che potrà anche contare sull’appoggio del MoVimento 5 Stelle, di +Europa, dei Verdi, di Sinistra Italiana e civici. Mara Ghidorzi, invece, è sostenuta da Unione Popolare e da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Dema.