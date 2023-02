Elezioni regionali 2023: come funziona il voto disgiunto

Il prossimo 12 e 13 febbraio, i cittadini di Lazio e Lombardia saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e la sua giunta. Nella Regione della Capitale. Si cerca dunque il sostituto di Nicola Zingaretti, presidente dimessosi dopo essere stato eletto in parlamento lo scorso 25 settembre, mentre in Lombardia l’attuale presidente Attilio Fontana cerca un nuovo mandato dopo l’elezione con ampio consenso del 2018. Cerchiamo allora di capire come si vota e come funziona il voto disgiunto.

Elezioni regionali 2023: il voto disgiunto

Per le elezioni regionali 2023 di Lazio e Lombardia si vota in un unico turno, non è previsto il ballottaggio e viene proclamato presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È possibile il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e poi per una delle altre liste a esso non collegate.

Elezioni regionali 2023: come si vota

Per l’elettore chiamato alle urne il 12 e 13 febbraio 2023, dalle 7 alle 23 nella giornata di domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì, sono previste quattro possibilità per esprimere il proprio voto: