Regionali 2023 Lazio e Lombardia: i risultati in diretta

Si sono chiuse le urne per le elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio. In attesa dell’affluenza definitiva registrata alle 15, si parla di uno dei dati più bassi degli ultimi decenni. Nel 2018 si era recato a votare il 70,63 per cento degli aventi diritto. I seggi hanno già iniziato lo spoglio e renderanno noti a breve i primi risultati.

15.55 – Prime proiezioni Swg: Fontana al 52,3 per cento

Prima proiezione Swg per La7. Con una copertura del 9 per cento, in Lombardia Fontana al 52,3 per cento, Majorino al 34,7 e Moratti al 10,6.

15.45 – Tajani: «È un voto di fiducia al governo»

Se gli exit poll venissero confermati, ha commentato a caldo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, «è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. È un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti».

15.41 – Salvini su Instagram: «Grazie Lombardia, grazie Lazio»

Anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha raggiunto la sede del Carroccio in via Bellerio a Milano, ha commentato i primi exit poll sui social. «Grazie Lombardia, grazie Lazio», ha scritto postando due foto che lo ritraggono con Attilio Fontana e Francesco Rocca.

15.38 – Majorino: «Grazie a chi ha scelto il cambiamento»

«Eccoci, ci siamo. Aspettiamo le prime proiezioni, poi commenteremo i risultati man mano che arriveranno», ha twittato il candidato Pd e M5s in Lombardia Pierfrancesco Majorino. «Grazie di cuore a chi ha scelto il cambiamento».

Eccoci, ci siamo. Aspettiamo le prime proiezioni, poi commenteremo i risultati man mano che arriveranno. Grazie di cuore a chi ha scelto il cambiamento. pic.twitter.com/i3ndfzpDYV — Pierfrancesco Majorino (@pfmajorino) February 13, 2023

15.23 – In Lombardia crollo dell’affluenza

In Lombardia affluenza al 41,69 per cento. Alle scorse elezioni del 2018 l’affluenza era stata del 73,1 per cento.

15.02 – Exit poll Lombardia: Fontana tra il 49,5 e il 53,5 per cento

Secondo gli Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Attilio Fontana punta con decisione alla rielezione in Lombardia. Il candidato del centrodestra, presidente uscente, viaggia tra il 49,5 e il 53,5 per cento. Dietro di lui Pierfrancesco Majorino, il nome della coalizione centrosinistra-M5s, che si attesta tra il 33 e il 37 per cento. Il Terzo polo con Letizia Moratti è tra il 9,5 e il 13,5 per cento. Chiude Mara Ghidorzi, di Unione Popolare, tra l’1 e il 3 per cento.

15.02 – Exit poll Lazio: Francesco Rocca sopra il 50 per cento

In base all’Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, nel Lazio Francesco Rocca e il centrodestra attualmente supererebbe il 50 per cento. La forbice del candidato alla presidenza è tra il 50,5 e il 54,5 per cento, contro quella di Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, attualmente tra il 30 e il 34 per cento. Distanziata, invece, Donatella Bianchi (M5s) tra il 10,5 e il 14,5 per cento.

Elezioni regionali Lombardia e Lazio 2023: l’affluenza definitiva

Come riporta la piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno, alle 23 di ieri aveva votato il 29,72 per cento degli elettori. L’affluenza registrata alle 23 di ieri in Lombardia è stata pari al 31,78 per cento (73,11 per cento nel 2018) mentre nel Lazio al 26,28 per cento (66,55 per cento nel 2018). Data la scarsità di votanti che si è recata ai seggi, nella prima giornata elettorale quasi tutti i politici avevano rotto il silenzio per ricordare l’importanza della scelta. «Sono elezioni importanti, andate a votare», aveva incalzato la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni uscendo dal suo seggio a Roma. «Spero che l’affluenza sia adeguata ad una scelta come quella che si deve fare per regioni così strategiche per una nazione», aveva aggiunto.

14.28 – Bonaccini sull’affluenza: «Un bel problema»

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 febbraio, è Stefano Bonaccini a commentare i dati sulla scarsa affluenza. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, candidato alla segreteria del Pd, parla di «un bel problema». Poi torna a quasi dieci anni, quando in Emilia-Romagna «la cosa ci riguardò nel 2014: certo, ci furono condizioni particolari che non voglio ricordare, compresa l’elezione anticipata. Io potevo rischiare la depressione, anche per la lettura che voi giornalisti avevate dato comprensibilmente di quella prova. Poi però la volta dopo, nel 2020, è venuto a votare quasi il 70 per cento, un dato incredibile se paragonato a quello che vediamo oggi».