Elezioni presidenziali in Francia, quand’è e come funziona il ballottaggio?

In Francia sono in corso le elezioni presidenziali, ma come funziona il ballottaggio e per quando è previsto? Nel primo turno, organizzato per domenica 10 aprile, Emmanuel Macron si è posizionato davanti a Marine Le Pen, ma nulla è ancora deciso. I due favoriti, tra i 12 candidati in corsa, infatti andranno al ballottaggio del 24 aprile, data in cui i cittadini francesi eleggeranno il presidente.

Quand’è il ballottaggio in Francia?

Il primo turno delle elezioni presidenziali francesi è stato organizzato per domenica 10 aprile. Il ballottaggio è previsto due settimane dopo, domenica 24 aprile. Le urne sono aperte dalle 8 alle 19 in gran parte della Francia, e fino alle 20 a Parigi e Marsiglia. Il futuro presidente della Repubblica entrerà in carica al più tardi il 13 maggio, ultimo giorno del mandato precedente. Dal 2002, il Presidente non è più in carica per sette anni ma per cinque anni: una riforma che aveva voluto l’allora capo dello Stato Jacques Chirac.

Requisiti per la candidatura a presidente

Ogni cittadino francese maggiorenne può presentarsi come candidato alle elezioni presidenziali. Perché la candidatura vada a buon fine, però, bisogna raccogliere 500 firme di rappresentanti eletti, i famosi “parrainages”, come deputati, senatori, sindaci, consiglieri comunali e regionali, presidenti di dipartimenti. Ciascun rappresentante può appoggiare un solo candidato. Poi tocca al Consiglio costituzionale approvare le candidature, che vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

Come funzionano le elezioni

Il presidente francese è eletto con sistema maggioritario a doppio turno. Al primo turno, la scelta è tra tutti i candidati che hanno ottenuto le 500 firme necessarie. Se un candidato riceve la maggioranza assoluta dei voti (non è mai successo) viene eletto. In caso contrario si organizza il secondo turno con la scelta tra i due candidati che sono arrivati in testa. Nel ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza diventa Presidente. Durante il primo turno del 10 aprile, Emmanuel Macron ha ottenuto più voti dell’avversaria Marine Le Pen, ma comunque i due candidati andranno al ballottaggio il 24 aprile.