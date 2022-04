Francia, Le Pen promette: se eletta multerà chi indossa il velo islamico

A tre giorni dalle elezioni presidenziali in Francia, che si terranno domenica 10 aprile, il divario tra Marine Le Pen, candidata per il Rassemblement national, e l’attuale leader francese Emmanuel Macron sembra assottigliarsi sempre più. Secondo le proiezioni, i due sono separati soltanto da 6 punti percentuale, con il presidente uscente ad avere il 53 per cento della popolazione dalla sua parte e il restante 47 dalla parte della candidata dell’estrema destra, in rapida risalita. Marine Le Pen non intende fermarsi e nella giornata di oggi, a 72 ore dal voto, ha fatto al popolo una vera e propria promessa: imporrà una multa a chi indosserà il velo islamico, in caso di elezione.

La promessa di Marine Le Pen: multa a chi indossa il velo islamico

Una multa come quella per gli automobilisti che non indossano la cintura di sicurezza, assicura Le Pen. A Rtl, la leader del Rassemblement national ha spiegato: «È del tutto applicabile ed è ancora una volta una misura che chiedono i francesi. Sono, credo, più dell’85% coloro che non vogliono che venga più indossato il velo in pubblico perché hanno capito che negli ultimi 20 anni questo velo è stato usato dagli islamisti come un’uniforme e come dimostrazione dell’avanzata dell’islamismo». Il divieto al velo e le multe alle donne sono un’ulteriore inasprimento di alcune leggi già presenti in Francia contro l’utilizzo del burqa.

Burqa e niqab vietati dal 2011

La Francia è stato il primo Paese europeo a disporre e varare una legge con cui ha messo al bando l’utilizzo del burqa. Lo ha fatto con un testo approvato ed entrato in vigore nel 2011, che parla di divieto di «dissimulazione del volto nei luoghi pubblici». Di fatto non menziona esplicitamente mai il velo integrale, ma è stato bandito insieme al niqab, il velo che lascia scoperti soltanto gli occhi. Le donne che vengono fermate perché indossano burqa o niqab sono obbligate a seguire un vero e proprio stage di educazione civica. La «dissimulazione forzata del viso», inoltre, è diventata reato: chi obbliga una donna a coprirsi rischia multe o il carcere. Marine Le Pen ha inoltre aggiunto che al contrario non sarà più vietata la kippah ebraica.