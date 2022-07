Elezioni, la simulazione: con Pd e M5s insieme più seggi al centrodestra

Dopo la caduta del governo Draghi, è partita la corsa verso il voto del 25 settembre, il primo con il Parlamento in formato light. La riforma costituzionale del 19 ottobre 2020 infatti ha ridotto gli eletti di oltre il 30 per cento: Montecitorio passa da 630 a 400 seggi, Palazzo Madama da 315 a 200. In totale i parlamentari eletti saranno 600 in tutto più i senatori a vita di nomina presidenziale (non più di cinque).

Il nodo alleanze agita Pd e M5s

Mentre i posti a disposizione diminuiscono, diventa centrale il tema delle alleanze. Se al momento il centrodestra pare reggere, con Giorgia Meloni data in vantaggio secondo l’ultimo sondaggio Swg rispetto ai due soci Matteo Salvini e Silvio Berlusconi – Fdi è al 25 per cento, la Lega scende al 12 e Forza Italia al 7,1 per cento – il dibattito nel centrosinistra è aperto, soprattutto nel Pd e nel M5s. Una simulazione realizzata da Quorum/YouTrend per SkyTG24 ha ipotizzato tre possibili coalizioni per tre possibili scenari in base agli ultimi sondaggi.

Simulazione YouTrend per @SkyTG24 elaborata a partire dai dati del nostro sondaggio pubblicato ieri: in tutti e tre gli scenari considerati il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi 1/4https://t.co/rGp518hJap — YouTrend (@you_trend) July 26, 2022

Scenario A: M5s fuori dal centrosinistra

Il primo scenario vede il centrodestra compatto con Fdi, Lega e Forza Italia più alcune liste di centro. Il centrosinistra invece alleato con altre formazioni centriste (Italia viva, Insieme per il Futuro, Azione e +Europa), i Verdi/Sinistra e Articolo Uno-MDP. Il Movimento 5 stelle da solo. Con questo assetto il centrodestra alla Camera guadagnerebbe tra i 222 e i 242 seggi. Il centrosinistra tra i 116 e i 136, mentre il M5s tra i 26 e i 36. A Palazzo Madama il centrodestra farebbe la parte del leone con un numero di seggi oscillante tra i 109 e i 129, il centrosinistra tra i 50 e i 70 mentre il Movimento 5 stelle tra i nove e i 19.

Scenario B: fuori i centristi e il M5s dal centrosinistra

Nello scenario B cambia la composizione del centrosinistra con un accordo tra Pd, Verdi/Sinistra e Articolo 1-MDP. Fuori i centristi. In questo caso il centrodestra unito a Montecitorio otterrebbe fra i 240 e i 260 seggi, il centrosinistra dai 73 ai 93, il M5s in solitaria dai 23-33 e il centro dai 15-25. Al Senato, il centrodestra conquisterebbe fra i 116 e i 136 seggi, il centrosinistra dai 32 ai 52, il M5S tra i 10 e i 20 e il centro dai 5 ai 10.

Scenario C: M5s e centrosinistra alleati

Nell’ultimo scenario ipotizzato da Youtrend, il centrodestra resta immutato e il centro corre da solo. Cambia invece la composizione della coalizione di centrosinistra alla quale a Pd, Verdi/Sinistra e Articolo 1-MDP si unisce anche il M5s. Alla Camera il centrodestra conquisterebbe fra i 234 e i 254 seggi, il centrosinistra alleato con il M5S tra i 105 e i 125, il Centro 20-30. Al Senato il centrodestra manterrebbe gli stessi numeri dello scenario B, 116-136. Centrosinistra e M5S insieme conquisterebbero fra i 44 e i 64 seggi, il centro (Italia viva, Insieme per il Futuro, Azione e +Europa) 5-15.