Elezioni politiche, Boy George attacca Meloni

Da Santiago Abascal, leader di Vox, fino al partito di Orban e di Le Pen passando per il primo ministro polacco, l’estrema destra europea si congratula con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e dunque del partito per cui ha votato un italiano su quattro (almeno tra coloro che si sono presentati alle urne). Dalla Francia agli Stati Uniti, fino al Regno Unito, le elezioni italiane sono state osservate con grande attenzione dalla stampa estera. «L’estrema destra vince le elezioni italiane e Meloni è in procinto di diventare la prima donna premier secondo gli exit poll», scrive il sito della Bbc. E proprio dall’Inghilterra è arrivato un duro attacco alla trionfatrice delle Politiche del 2022.

Hey @GiorgiaMeloni my straight father was violent but you would support that and maybe hitting children in the name of the traditional family unit but two gay men or women bringing up a child with unwavering love is wrong? — Boy George (@BoyGeorge) September 25, 2022

Il tweet di Boy George

George vs Giorgia. Ad attaccare la leader di Fratelli d’Italia è stato Boy George, voce dei Culture Club. Lo ha fatto si Twitter, con un post pubblicato intorno a mezzanotte, a urne chiuse: «Ehi Giorgia Meloni, mio padre etero era violento ma tu lo sosterresti e magari faresti lo stesso con chi picchia i figli in nome del nucleo familiare tradizionale, ma due uomini o donne gay che crescono un bambino con amore incrollabile non vanno bene?».

Il botta e risposta con un follower

«Hey Boy George, il padre di Meloni ha abbandonato la famiglia quando era una bambina, lei sa una o due cose su come una famiglia “tradizionale” potrebbe non funzionare, dovresti ascoltare i suoi ragionamenti invece di fare supposizioni», ha commentato un utente di Twitter. Da qui la risposta dell’artista britannico: «Supposizioni? Sul fatto che Meloni è contro i diritti e la libertà dei gay? Capisco il vecchio concetto noioso che la politica debba essere dura, ma abbiamo visto abbastanza nel corso della storia per intendere cosa fa all’umanità. Un leader veramente grande non dovrebbe decidere su cose che non può capire».