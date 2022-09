Elezioni politiche 2022, il giorno dopo la vittoria della destra

Il centrodestra ha vinto le elezioni, con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che si conferma il primo partito del Paese con più del 26 per cento dei consensi. Una supremazia netta all’interno della coalizione, in cui la Lega crolla al 9 per cento, mentre Forza Italia ottiene un discreto 8 per cento. Fallimentare la tornata elettorale per il Pd, che non arriva nemmeno al 20 per cento. Brillante invece il risultato del Movimento 5 stelle (15 per cento), vera terza forza del panorama politico: più dell’autoproclamato terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che raccoglie meno dell’8 per cento. In attesa di capire quando e come si formerà il nuovo governo, le elezioni con l’affluenza più bassa di sempre hanno regalato qualche sorpresa: non eletto nel collegio uninominale di Napoli, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri dell’ultimo governo Draghi, rimane fuori dal Parlamento (e non è l’unico trombato eccellente).

10:30 – Conte: «Saremo intransigenti»

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato i risultati delle elezioni: «Saremo intransigenti, lo dico subito. Il centrodestra sarà maggioranza nel Parlamento secondo i dati. Non è maggioranza nel Paese. Questo cortocircuito è frutto di una legge che noi non condividiamo affatto. Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di uno strumento legislativo che consenta una maggiore rappresentatività per quanto riguarda le loro scelte».

9:50 – Ilaria cucchi eletta al Senato

Ilaria Cucchi, candidata del centrosinistra, è stata eletta senatrice nel collegio uninominale Toscana UO4 – Firenze con 208.974 voti, pari al 40,08 per cento, secondo il dato del sito del ministero dell’Interno.

9:38 – Pd, alle 11:30 conferenza stampa di Letta

La conferenza stampa di Enrico Letta si terrà alle 11,30 alla sede del Nazareno. Lo annunciano fonti del Partito Democratico, che insieme alla Lega di Salvini è il grande sconfitto di questa tornata elettorale.

9:07 – Dopo la vittoria di FdI la Borsa di Milano apre in lieve calo

La Borsa di Milano apre in calo dello 0,49 per cento con il Ftse Mib a quota 20.966 punti. Sul listino in calo i titoli dell’energia come Eni (-1,3 per cento), Enel (-1,4 per cento), debole anche Tenaris (-1,4 per cento). In controtendenza Tim (+1,44 per cento) e Finecobank (+2,6 per cento). Fuori dal listino principale Mps non fa prezzo e segna un calo teorico del 33 per cento. Lo spread è in aumento a 235 punti, con le prime domande su come agirà il Governo soprattutto nei confronti dell’Europa e della tenuta del bilancio e del debito. Salgono anche i rendimenti del Btp decennale al 4,444 per cento.

LEGGI ANCHE: L’estrema destra europea si congratula con Giorgia Meloni e il centrodestra

9:04 – Calenda: «Vedremo se Meloni sarà capace di governare»

«Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noi faremo un’opposizione dura ma costruttiva», ha dichiarato Carlo Calenda, leader di Azione.