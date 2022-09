Elezioni, alle ore 12 affluenza in calo al 18,39 per cento

Oggi è il grande giorno delle elezioni politiche. Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero. Secondo i dati parziali diffusi dal Viminale, relativi a 4.014 Comuni su 7.904, alle ore 12 si è recato alle urne il 18,39 per cento degli aventi diritto: nella precedente tornata elettorale del 2018, alla stessa ora, aveva votato il 19,18 per cento degli elettori. L’affluenza è dunque in calo.

Sono quasi 51 milioni i cittadini con diritto al voto

Dei quasi 51 milioni di aventi diritto, il 51,74 per cento sono donne. Dopo la recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione, del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.

Sul territorio nazionale sono 61.566 le sezioni elettorali aperte per l’esercizio del diritto di voto. In ciascuna possono essere presenti un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Considerando che ogni seggio può funzionare con un minimo di tre componenti, la giornata di oggi vede impegnate almeno 180 mila persone nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede. Le oltre 60 mila sezioni elettorali sono distribuite in 22.586 fabbricati: nella maggior parte dei casi si tratta di istituti scolastici, che domani rimarranno chiusi.

Mattarella ha votato a Palermo tra gli applausi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato alle 8.45 a Palermo, nella scuola “Giovanni XXIII – Piazzi”, nella sezione 535. Il capo dello Stato ha anticipato l’arrivo nell’istituto di via Rutelli, per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l’uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancus, avvenuta il 25 settembre del 1979 nella stessa via. Mattarella è stato accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti.

