Non solo i big, tutti i nomi in ballo nelle liste del centrosinistra

Dall’economista Carlo Cottarelli, schierato da Partito democratico e +Europa, al sindacalista Aboubakar Soumahoro, passando per l’attivista Ilaria Cucchi, entrambi voluti da Verdi e Sinistra italiana, passando per l’ambientalista Federica Gasbarro, jolly pescato da Luigi Di Maio, arrivano le prime candidature ufficiali nelle liste dei partiti di centrosinistra. I leader indicano quelle che saranno le punte di diamante delle elezioni del 25 settembre. Nomi pesanti, mediatici, per provare a scaldare il cuore degli elettori, mettendo alle spalle le liti che hanno caratterizzato le ultime settimane. Anche le due ex leader sindacali Susanna Camusso e Annamaria Furlan sono in rampa di lancio, in nome dei diritti sul lavoro sia sul fronte sinistro che cattolico. Ma oltre ai big, è in corso la più tradizionale delle battaglie per ottenere un posto in lista. Alcuni sono in buona posizione, anche se le sorprese sono all’ordine del giorno.

Si punta su Elly Schlein e sulla sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi

Il numero uno del Pd, Enrico Letta, è infatti intenzionato a puntare sulle nuove leve della sinistra, come Silvia Roggiani, segretario del Pd a Milano, Marco Sarracino, che occupa la stessa carica a Napoli, e la leader dei Giovani democratici, Caterina Cerroni. Ma soprattutto c’è l’intenzione di inserire nelle liste Elly Schlein, ex eurodeputata e attuale vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, sostenuta dalla sinistra extra-Pd e recordwoman di preferenze a Bologna. Sono loro nuove leve su cui puntare per dare un segnale di cambiamento. Tra queste rientra l’identikit della sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, che vuole tuttavia proseguire il lavoro amministrativo nella sua città.

In Piemonte il nome caldo è quello di Chiara Gribuado

Altri nomi, però, da Nord a Sud circolano nelle trattative di queste ore. A Milano i dem puntano forte su Pierfrancesco Maran, assessore della giunta Sala che ha fatto il pieno di voti, e sulla riconferma di Lia Quartapelle. In Piemonte, un nome caldo è quello della deputata uscente e componente della segreteria nazionale, Chiara Gribuado, considerata la stratega della recente vittoria alle Comunali di Cuneo. Un’altra possibile candidata è l’ex sindaca di Alessandria, Rita Rossa, vicina a Piero Fassino. Nell’ambito del centrosinistra, in Liguria, prende quota invece la possibile corsa di Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco, che potrebbe far valere il consenso sul territorio, prezioso nelle competizioni serrate nei seggi. Dopo la legislatura in LeU, sancirebbe la nuova stagione di un centrosinistra unito.

A Roma si parla dell’ex golden boy Gasbarra, in Campania di Piero De Luca

La stessa logica muove la strategia in Toscana, dove circolano i nomi dell’assessore al Bilancio del Comune di Firenze, Federico Gianassi, e del sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Molte meno novità, invece, a Roma, dove sembra è data per scontata la presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. In un clima di grandi ritorni, è molto quotata l’ipotesi della candidatura di Enrico Gasbarra, ex golden boy del centrosinistra capitolino. Nel Mezzogiorno la situazione è ancora molto fluida. In Campania un seggio è già pronto per Piero De Luca, figlio del presidente della Regione e deputato uscente. Nessuno vuole attirarsi gli strali del governatore campano.

Cosa bolle al Sud: Oliviero, De Simone, Graziano…

Non è poi tramontata l’ipotesi di candidare Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania, una macchina di preferenze (alle ultime Regionali ha sfondato quota 20 mila), alle prese però con bizantinismi dello statuto dem, mentre in quota società civile aumentano le chance di essere in lista di Tommaso De Simone, vicepresidente nazionale di Unioncamere. Il commissario regionale, Francesco Boccia, vicinissimo a Letta, spinge per un suo fedelissimo, Stefano Graziano, profilo centrista già parlamentare nella legislatura precedente. In Puglia nomi che vengono fatti con insistenza sono quelli dell’assessore regionale, Alessandro Delli Noci, e della presidente del consiglio regionale, Loredana Capone, benedetti dal presidente della Regione, Michele Emiliano. In ballo c’è la riconferma di Paolo Lattanzio, protagonista alla Camera dell’impegno sul capitolo dell’antimafia. In Sicilia è tutto più nebuloso per l’intreccio con le Regionali. In lizza resta Fausto Raciti, una degli strateghi dell’operazione parlamentare che ha consentito la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale.

E il terzo polo? Avanzano Mara Mucci e Valentina Grippo

E dalle parti del terzo polo? La situazione per Carlo Calenda e Matteo Renzi è un po’ più ingarbugliata: devono garantire adeguato spazio a chi, in questi anni, ha animato rispettivamente Azione e Italia viva, e mostrare gratitudine verso chi si è trasferito da altri partiti. Inoltre, lo spazio deve essere concesso alle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, insieme con Andrea Cangini e molti altri fuoriusciti da Forza Italia. Anche Mara Mucci, già deputata nella scorsa legislatura, è data per candidata quasi certa in Emilia-Romagna, insieme a Valentina Grippo, leader di Azione nel Lazio. Tra i renziani, invece, si scalpita per cercare le conferme dei fedelissimi, da Ettore Rosato a Luigi Marattin, oltre a Maria Elena Boschi, ma bisogna piazzare anche qualche colpo a sorpresa nelle liste per evitare troppo l’effetto del “già visto”. Un rischio concreto in un parlamento con soli 600 eletti.