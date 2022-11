Elezioni Midterm Usa, i democratici mantengono il controllo del Senato

L’ondata rossa non c’è stata e, dopo le elezioni di metà mandato, i democratici riescono anche a mantenere il controllo del Senato. Decisiva la vittoria di Catherine Cortez Masto, che ha mantenuto il seggio in Nevada. Sono dunque 50 le poltrone democratiche nella camera alta, alle quali si aggiunge il voto della vicepresidente Kamala Harris. Quando ne resta uno da assegnare, ovvero quello in Georgia che sarò deciso al ballottaggio del 6 dicembre, i repubblicani restano fermi a 49 seggi.

Cortez Masto, vittoria al fotofinish

Quella di Cortez Masto è stata una vittoria al fotofinish. La senatrice del Nevada è stata infatti rieletta grazie a poche migliaia di voti in più raccolte rispetto al rivale repubblicano Adam Laxalt. 58 anni, Cortez Masto è statao Procuratore generale del Nevada dal 2007 al 2015, due anni dopo è stata la prima donna ispanica a essere eletta al Senato degli Stati Uniti d’America. Il risultato del Nevada, dove il partito del presidente ha vinto anche la corsa a segretario di Stato con Cisco Aguilar, è stata una doccia fredda per i repubblicani.

Biden: «Ora ci concentriamo sulla Georgia»

«Abbiamo la maggioranza in Senato e ora ci concentriamo sulla Georgia. Non sono sorpreso dall’affluenza alle urne, ne sono molto contento perché ritengo che rifletta la qualità dei nostri candidati», ha dichiarato il presidente Joe Biden. In Georgia sono andati al ballottaggio il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Walker. «Con le vittorie in Arizona e Nevada i democratici mantengono il controllo del Senato e io sarà di nuovo il leader della maggioranza in Senato», ha affermato il senatore Chuck Schumer, sottolineando che queste elezioni di metà mandato hanno rappresentato «una vittoria e una rivincita per i democratici, per la loro agenda, per l’America e per gli americani».