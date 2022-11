Elezioni di midterm, oggi lo scontro: sfida cruciale tra Biden e Trump

Si terranno oggi, martedì 8 novembre, le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Una tornata elettorale in cui, secondo i sondaggi, sembra improbabile che i Democratici riusciranno a mantenere la maggioranza alla Camera dei deputati mentre è possibile, anche se difficile, che non la perdano al Senato.

Elezioni di midterm oggi

Gli elettori statunitensi sono chiamati ad eleggere tutti i 435 membri della Camera – il cui mandato dura due anni – e un terzo dei membri del Senato, che restano invece in carica sei anni. Questi ultimi non vengono eletti tutti nello stesso momento per far sì che la composizione dell’Aula continui a riflettere gli equilibri politici del paese di elezione in elezione.

Come è accaduto in 17 elezioni di metà mandato su 19, è molto probabile che il partito di governo perda seggi. In questo momento la situazione politica non è infatti favorevole a Joe Biden, che ha un tasso di approvazione piuttosto basso e che viene incolpato della grave inflazione che stanno affrontando gli USA. É dunque plausibile che il suo lavoro venga reso molto più difficile di qui al 2024, anche perché senza una maggioranza alle Camere è complicato che un disegno di legge voluto dal presidente o dal suo partito venga approvato.

Gli ultimi appelli di Trump e Biden

Intanto, Joe Biden e Donald Trump hanno lanciato i loro ultimi appelli agli elettori con toni e accenti che esprimono la radicale polarizzazione dello scenario politico statunitense. «É arrivato per voi il momento di difendere la democrazia. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo» ha affermato l’attuale presidente nell’ultimo comizio in Maryland, in cui ha accusato «questi repubblicani Maga» (acronimo dello slogan trumpiano Make America great again, ndr) di concentrare alcune delle forze più cupe mai viste nella storia americana.

Dal canto suo, il tycoon è tornato a ventilare una sua nuova candidatura presidenziale dichiarando che il 15 novembre, a Mar-a-Lago, avrà un importante annuncio da dare.