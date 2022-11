Elezioni di midterm, quando si saprà chi ha vinto e dove seguirle

Negli Stati Uniti d’America in queste ore c’è un gran fermento per le elezioni di midterm. Tutti i cittadini americani si stanno recando alle urne per poter esprimere il proprio voto. Ma quando si saprà chi ha vinto e dove si possono seguire i risultati delle elezioni? Ecco le informazioni.

Elezioni di midterm: quando si sapranno i vincitori

In queste ore gli americani si stanno recando alle urne per le elezioni di midterm. Si tratta di elezioni molto importanti che si tengono a due anni dall’elezione del presidente USA. In queste elezioni vengono rinnovati i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Oltre a ciò, gli elettori di ben 39 stati andranno alle urne per eleggere i nuovi governatori.

Si tratta di un appuntamento importante per comprendere l’indice di gradimento che gli statunitensi hanno verso il loro presidente, Joe Biden, specialmente in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Ma quando si sapranno i vincitori? Delle prime proiezioni potranno arrivare intorno alla mezzanotte di martedì 8 novembre. Tuttavia, per avere il verdetto definitivo è necessario attendere il pomeriggio del 9 novembre in Italia. Solo allora sarà possibile ricevere i dati chiari e precisi delle elezioni di midterm.

Come seguire i risultati?

I risultati in diretta è possibile seguirli in diversi modi. Google ad esempio, ha messo a disposizione un tool che mostra i dati aggiornati in tempo reale e per Stato riguardante le elezioni di midterm.

Chi vuole seguire i risultati delle elezioni midterm americane in diretta può visionare i principali canali televisivi. Le reti Rai, Mediaset e La7 hanno previsto degli ampi spazi dedicati a questo evento politico che potrebbe avere rilevanza internazionale. Enrico Mentana in particolare, ha deciso di fare una maratona televisiva speciale per queste elezioni, maratona che terminerà la mattina del 9 novembre.