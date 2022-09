L’estrema destra europea si congratula con Giorgia Meloni e il centrodestra

Arrivano le prime reazioni internazionali alla vittoria annunciata del centrodestra e di Giorgia Meloni alle Politiche. Tra i primi a congratularsi Jordan Bardella, candidato alla presidenza di Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. «Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione Europea che, per voce della signora Von Der Leyen, ha preteso di imporre il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino!», ha twittato l’eurodeputato.

Les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne qui, par la voix de Mme Von Der Leyen, prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d’aucune sorte ne peut arrêter la démocratie : les peuples d’Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main ! 🇫🇷🇮🇹 — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 25, 2022

Il direttore politico di Orban: «Abbiamo bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa»

Congratulazioni anche dall’Ungheria di Viktor Orban. Balàsz Orban, influente direttore politico del primo ministro, scrive: «In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa», corredando il messaggio con le foto di Orban con i tre leader del centrodestra Salvini, Berlusconi e Meloni.

🇮🇹👏Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges. 🇭🇺🤝🇮🇹Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) September 25, 2022

Santiago Abascal, leader di Vox: «Avanti Fratelli d’Italia»

Non poteva mancare il tweet del leader di Vox Santiago Abascal, alleato di Meloni in Europa. «Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capaci di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti».

Esta noche millones de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia.@GiorgiaMeloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos. Avanti @fratelliditalia pic.twitter.com/3bnVFA2B74 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 25, 2022

Le congratulazioni del premier polacco Morawiecki

Congratulazioni social alla leader di Fratelli d’Italia anche da parte del premier polacco Mateusz Morawiecki.

Zemmour: «Meloni e il suo partito non hanno mai mollato»

Ha mandato un messaggio a Giorgia Meloni anche Éric Zemmour, il leader di Reconquete. «Tutte le mie congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano. Un popolo orgoglioso e libero che rifiuta di morire. Come non guardare a questa vittoria come la dimostrazione che si arrivare al potere è possibile». E, ancora: «Meloni 4 anni fa raccoglieva il 4 per cento dei voti. Questa sera Meloni sta per guidare l’Italia e il suo partito Fdi di diventare il primo partito del paese alla guida di una coalizione di destra. Nonostante il loro fallimento nel 2018, Meloni e il suo giovane partito non hanno mai mollato».