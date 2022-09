Da Meloni a Salvini le pagelle della campagna elettorale

Una delle regole del marketing 2.0 dice: “I mercati sono conversazioni. Se volete che i vostri clienti continuino a comprarvi, fateli parlare di voi e raccontategli qualcosa: possibilmente qualcosa di interessante”. Nell’era di Internet i consumatori, anche del prodotto-politica, parlano: sui social, soprattutto. Vediamo allora le pagelle marketing di questa campagna elettorale, oggi che sappiamo chi ha vinto e chi ha perso. Cominciamo da chi ha perso.

Matteo Salvini bocciato su tutti i fronti

Matteo Salvini: non si può conversare con gli elettori a forza di elenchi. Il brand Salvini ha cominciato a perdere smalto da quando ha iniziato a offrire di sé un’immagine fasulla: nel privato fidanzato con una di 20 anni più giovane, pluridivorziato, mondano sul red carpet di Venezia; in pubblico devoto della Madonna di Medjugorje e col rosario in mano; politicamente gli elenchi sugli immigrati, sui diversi, sui papà che si devono chiamare papà, le mamme che si devono chiamare mamme, i nonni, le zie che si devono declinare al maschile e al femminile (tutto vero, è nei video) hanno dato l’immagine di un uomo allo sbando, senza una vera proposta politica. Fallito il suo progetto di trasformare la Lega di Pontida dall’autonomia a tutti i costi a un meridionalismo ecumenico (ci è riuscito solo in Basilicata, a questo giro). Crolla al 9 per cento ma lui pateticamente ringrazia con un tweet, la notte dei risultati, quelli che gli hanno voltato le spalle. Invece di annunciare le dimissioni, come ha fatto Letta, dichiara di non aver mai avuto voglia di lavorare come ora: Giorgia Meloni non sa che farsene e dovrà subire l’ulteriore umiliazione di essere cacciato; Zaia lo chiamerà a rapporto, in Veneto la Lega è stata, per la prima volta nella storia, sorpassata non solo da Fratelli d’Italia ma persino dal Pd. Sipario.

Di Maio ha pagato il trasformismo e il passaggio con “quelli di Bibbiano”

Luigi Di Maio non ha mai capito nulla di politica, aveva solo quell’aplomb democristiano che seduceva qualcuno, ma se apriva bocca rivelava tutta la sua inconsistenza. Ha creduto di salvarsi passando con quelli di Bibbiano ma il video impietoso in cui diceva che lui non avrebbe mai avuto a che fare con il Partito «che ruba i bambini con l’elettrochoc» (testuale) ha continuato impietosamente a girare. Se fosse restato con Giuseppe Conte sarebbe stato eletto nella sua Napoli. Ora piange, maledetto quel giorno che ha creduto di fare il furbo. Lascerà, si spera, la politica, che non ha bisogno di questo tipo di trasformismo.

A Letta è mancato il sogno dell’yes we can

Se i mercati sono conversazioni, sfido qualcuno a ricordarsi qualcosa che abbia detto Enrico Letta. Bisogna riconoscere che quando parla dice quasi sempre cose giuste, ragionevoli e le dice senza gridare, senza esibire corone o presepi, cercando sempre di parlare al cervello, invece che alla pancia della gente. Ha il tono istituzionale che non hanno mai avuto quelli che hanno vinto, il tono che lo avvicina agli statisti veri degli altri Paesi europei. Purtroppo in Italia non funziona. Funziona nei Paesi evoluti: in Francia, che ha preferito la destra tranquilla di Macron a quella agitata di Marine Le Pen; in Germania, che si è tenuta la Cancelliera Merkel dal 2005 al 2021; ma, in Italia, l’elettorato non ama lo stile Draghi, ormai dovremmo averlo capito. L’Italia vota le persone non i partiti, preferendo chi sa vendere la sua merce urlando in piazza che è meglio di quella del concorrente, che bisogna subito “mandare a casa” Draghi anche se ha fatto bene. Il marketing politico riconosce la validità della proposta Letta ma è costretto a bocciarla per assenza di valore immateriale sul brand: è mancata la porzione di sogno, quell’yes we can che avrebbe fatto scegliere il Pd tra tutte le altre merci che si somigliano tutte, che avrebbe attirato i giovani, questi sconosciuti, che si sono perciò buttati su Calenda.

Calenda vende il concetto di competenza

Il sogno che è riuscito a vendere Calenda è quello della competenza. È piaciuto a quei giovani che fanno i master o scelgono la magistrale quando si laureano; ragazzi riflessivi e impegnati, che guardano per ridere i video di Salvini, Berlusconi e della Meloni su TikTok. Uno zoccolo duro giovane e liberal, di quella sinistra pragmatica che riconosce ormai la legittimità del sistema capitalistico occidentale e non si perde in improbabili utopie. Giovani forse già un po’ vecchi, ma che in realtà rappresentano la speranza dell’Italia contro il populismo, la ciarlataneria e il fascismo che rialza la testa. Calenda ha convinto anche gli industriali (nella Treviso produttiva capitale del Nord Est di Zaia e della Lega lo hanno votato in massa, facendolo schizzare al 12,9 per cento contro l’11,3 di Salvini); in tv e sui social appare convincente perché sicuro di sé e abile nel rimbeccare con dati inconfutabili il bla bla dei suoi competitor.

La tenuta di Silvio Berlusconi è un mistero italiano

Silvio Berlusconi ovvero come tenere la sua nicchia di vecchi che lo votano senza fare praticamente nulla, solo qualche incursione su TikTok per fornire materiale a Crozza. Un mistero italiano.

Meloni ha proposto un’Italia tra ventennio e pre boom. E ha vinto

Quasi nessuno di quelli che hanno votato Giorgia Meloni ha letto il suo programma o, se l’hanno votata perché l’hanno letto, vuol dire che la maggioranza degli italiani vuole un’Italia più povera, più vicina ai Paesi dell’Est che Meloni considera alleati naturali (l’Ungheria e la Polonia). Con una economia chiusa mentre il resto del mondo la apre alla globalizzazione; con la difesa della razza contro i migranti che negli altri Paesi sono considerati una risorsa; per la difesa del formaggio made in Italy contro quello francese; la difesa della famiglia formata da un uomo e una donna quando il mondo del futuro ne prevede per fortuna altre combinazioni; per l’universalità della croce cristiana, quando, anche in Italia, c’è libertà di professare qualsiasi religione; contro “la finanza internazionale” qualunque cosa voglia dire e non è certo che Meloni lo sappia. E si potrebbe continuare nell’elencare i punti di un’idea di politica e di progresso che blocca l’Italia in una specie di fermo-immagine, un flashback che la riporta, purtroppo, al periodo fascista per l’ideologia che la sottende, e all’Italia pre-boom per l’assenza di una visione moderna del capitalismo competitivo di cui lil Paese avrebbe estremo bisogno ma che, per cinque anni, Meloni metterà in freezer. Ma ha vinto, facendo man bassa di voti, rubandoli soprattutto a Salvini. Il marketing politico si deve quindi arrendere all’evidenza, dandole il massimo cum laude, perché ha saputo dialogare con gli italiani evidentemente raccontando loro qualcosa che li ha interessati. Speriamo sia facile per lei durare, in modo da far capire a chi l’ha votata perché anche lei dovrà essere “mandata a casa” come è successo con i grillini, praticamente. In attesa di diventare, anche in politica, un Paese normale.