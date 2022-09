Elezioni, il M5s resiste come un nespolo: il video di Beppe Grillo

All’indomani del voto che ha consacrato Fratelli d’Italia come principale forza politica del Paese e che ha anche ha visto l’exploit del Movimento 5 Stelle come vero terzo polo, il cofondatore del Movimento Beppe Grillo ha postato su Twitter un video in cui paragona la resilienza di un nespolo, appunto, a quella del partito da lui cofondato.

Viva il MoVimento 5 Stelle! pic.twitter.com/Ne29jzfyCj — Beppe Grillo (@beppe_grillo) September 26, 2022

«Il grande nespolo. Gliene abbiamo fatte di tutti i colori negli anni, eppure è rigoglioso, verde e nonostante tutto sopravvive. Con un filo di linfa che c’è dentro, sopravvive con un po’ di tronco che va su e fa delle nespole bellissime. Questo è il Movimento 5 Stelle. Il simbolo, il nespolo. Vivo!», dice Beppe Grillo nel video.

Di Maio, che batosta per l’ex pentastellato: è fuori dal Parlamento

A proposito di M5s, sta già facendo molto rumore la batosta subita nella sua Napoli da Luigi Di Maio, ex esponente di punta del Movimento. La grande sfida a quattro tra big ha visto vincitore l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in corsa proprio per il Movimento, che ha raccolto il 39,7 per cento: il ministro degli Esteri ed ex grillino Di Maio si è fermato al 24,45 per cento, l’ex forzista Maria Rosaria Rossi al 22,5 e l’attuale ministra del Sud Mara Carfagna al 7,1. Di Maio resterà fuori dal parlamento: il suo Impegno civico è naufragato sotto l’1 per cento.