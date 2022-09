Elezioni, Lotito vince in Molise

Durante la campagna elettorale ha compiuto una doppia gaffe geografica riguardante la regione in cui si era candidato. Poi aveva “rimediato” con un tour che ha toccato buona parte dei 136 comuni molisani, con tanto di partita a carte al bar, insieme ad alcuni abitanti della sua circoscrizione. Alla fine Claudio Lotito ce l’ha fatta: è stato eletto in Molise nel collegio uninominale in cui è stato candidato dal centrodestra in quota Forza Italia.

Il presidente della Lazio si è imposto con il 43 per cento dei voti

Ufficialmente senatore, il patron della Lazio, che è riuscito a imporsi nel collegio uninominale con il 43 per cento dei voti, davanti all’avvocato isernino Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle (23,9 per cento) e alla dirigente scolastica Rossella Gianfagna (23,7 per cento), candidata del centrosinistra, e l’esponente di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni. Quest’ultimo ha ottenuto il seggio disponibile nel proporzionale, prevalendo sugli avversari di coalizione, quali Nicola Cavaliere di Fi, Alberto Tramontano della Lega e Mimmo Izzi di Noi Moderati.

Lotito eletto al Senato: «Non sono straniero o di passaggio»

«Sono stati trenta giorni bellissimi, il Molise mi è entrato nel cuore. Ho apprezzato questo territorio magnifico e l’autenticità della gente. I molisani sono accoglienti, rispettosi, corretti. E hanno ricambiato perché hanno capito che non sono né uno straniero, né uno di passaggio», le prime parole di Claudio Lotito all’Adnkronos. «Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, insieme, primo fra tutti eliminare il commissariamento della Sanità». La campagna elettorale di Lotito, consumata tra circoli, sagre e balere, è diventata virali sui social nelle ultime settimane, ma ha anche provocato polemiche: il patron della Lazio era uno dei candidati cosiddetti «paracadutati», ovvero in lizza in un collegio lontano dal luogo di provenienza.