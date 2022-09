Elezioni, liceo Manzoni di Milano occupato per protesta contro la Meloni

Per protestare contro il risultato delle elezioni politiche, che hanno visto l’affermazione della coalizione di centrodestra e, soprattutto, di Fratelli d’Italia, gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno dato vita ad una protesta decidendo di occupare la scuola.

Liceo Manzoni di Milano occupato per protesta

Dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso, i ragazzi si sono riuniti in palestra in assemblea per discutere dell’occupazione ed elencare le ragioni dell’azione di forza. La loro intenzione è quella di restare a dormire nell’edificio per due giorni, per poi riprendere regolarmente le lezioni mercoledì, e dar vita a una serie di dibattiti e attività autogestite.

Il Collettivo, che ha diffuso un documento di rivendicazione, ha così motivato il gesto: «Abbiamo occupato la nostra scuola per parlare e confrontarci sulla situazione in cui versano le nostre vite: crisi e disastri climatici sono ormai all’ordine del giorno, provano lentamente ad abituarci a un lavoro precario, sfruttato e mortale, e come se non bastasse ci prepariamo ad entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali».

Quindi la decisione di occupare per dimostrare «che non solo è possibile che gli studenti decidano autonomamente di prendersi dei loro spazi, ma che è anche giusto e deve diventare una pratica normalizzata». Un gesto che, come hanno ricordato, la scuola ha tentato di impedire: «La risposta è stata, come al solito, una rappresaglia mirata a farci desistere, a imporci un rispetto di regole che non ci rappresentano e che sono create appositamente per impedirci anche solo di immaginare un mondo ed un’istruzione diversa».

Il richiamo alla Meloni

In chiusura, un avvertimento esplicito a Giorgia Meloni che si avvia, con ogni probabilità, a diventare la prossima premier: «Vogliamo dirlo chiaramente, alla Meloni, a Confindustria, a chi ci reprime: non siamo più disposti a tirarci indietro, a far finta di nulla e aspettare che voi cambiate le cose. Perché, nonostante tutto, sempre e comunque, la scuola siamo noi».