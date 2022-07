Centrosinistra, le distanze tra i possibili alleati: dal Rdc all’ambiente

Altro che occhio di tigre, servirebbe un occhio di lince per scovare identità di vedute e quindi affinità programmatiche tra gli invitati d’onore al banchetto del listone Democratici e progressisti che ha in mente Enrico Letta. La rotta, comunque, è stata tracciata in maniera ufficiale ieri durante la direzione nazionale del Pd. Il segretario è stato netto: si parla solo con chi non ha fatto parte del «trio delle irresponsabilità del 20 luglio». Che tradotto significa porte chiuse al M5s. Peccato, però, che con il Movimento i punti di convergenza, soprattutto sul fronte dell’agenda sociale, sarebbero stati di sicuro maggiori che con i vari Carlo Calenda e Matteo Renzi. Anche se l’ex premier, al momento, è isolato e ha intenzione di correre da solo.

Il nodo «surreale» della premiership

In questa parte del campo, chi ha bruciato tutti sul tempo con un programma è stato proprio il leader di Azione. Ma in attesa che gli altri soggetti politici ne stilino uno, è sotto gli occhi di tutti come un minimo comun denominatore tra le diverse posizioni dei possibili alleati sia quasi impossibile da trovare. E va ancora peggio se il discorso vira sul dilemma della premiership che, in teoria, doveva essere l’ultimo nodo da sciogliere e, invece, nella politica alla rovescia targata Italia, è già diventato il vero pomo della discordia. E così Matteo Renzi ha espresso la sua preferenza per il governatore dell’Emilia- Romagna Stefano Bonaccini rispetto a Enrico Letta. Mentre Calenda, si sa, tifa Mario Draghi premier. O, in alternativa, per se stesso: «Se domani Draghi dicesse che non è disponibile come premier», ha detto ai microfoni di Skytg24, «allora mi candiderei io». E Letta? Ieri in Direzione ha definito «surreale» la discussione sulla premiership, ma intanto si è fatto avanti: «A Palazzo Chigi si va perché gli elettori ti spingono lì e il Parlamento ti vota. Io vorrei derubricare questa assurda discussione e dire che, se volete, assumo completamente il ruolo e la responsabilità di front runner della nostra lista».

Una questione di ‘agenda’

Premier a parte, il vero grattacapo, come detto, è trovare un punto di caduta tra posizioni che sembrano davvero inconciliabili. E un assaggio lo stiamo vedendo in queste ore sull’agenda Draghi: fino a pochi giorni fa ne erano tutti strenui testimonial, adesso il Pd ha già parzialmente corretto il tiro e parla di «agenda sociale». Chissà, magari avrà pesato il j’accuse di Giuseppe Conte: quella draghiana «da voi invocata», ha detto il leader del M5s il 23 luglio scorso, «ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente». Al di là delle definizioni, poi sono i contenuti che contano. Ed è qui che l’impresa del Pd si fa ardua.

Le posizioni su Reddito di cittadinanza e salario minimo

Partiamo dal Reddito di cittadinanza: tra dem ed M5s era più semplice trovare una mediazione, anche perché il Nazareno, Andrea Orlando in testa, ha difeso la misura con una certa convinzione. Ma con Calenda quale punto d’incontro si può individuare? Il leader di Azione ne chiede una profonda modifica, con agenzie private e perdita del sussidio dopo un rifiuto. Per tacere di Matteo Renzi che aveva annunciato addirittura una raccolta firme per abolire il Rdc via referendum. C’è poi la questione del salario minimo alla quale proprio il ministro del Lavoro stava lavorando prima della crisi con l’intenzione di ancorarlo alla contrattazione tra le parti sociali. Su questo fronte sarebbe più facile magari raggiungere un’intesa con Calenda, ma ci sarebbe lo scoglio Renato Brunetta. Il ministro uscente della Pa, qualora fosse della partita listone, ha tutt’altra idea su tale misura. Tanto per cominciare, infatti, non vuole un salario minimo per legge. Una divergenza non da poco, c’è da dire.

La questione ambientale divide il centro dalla sinistra

Ancora più impervia la strada ambientale. La ricetta calendiana fatta di centrali nucleari, termovalorizzatori e rigassificatori non collima esattamente con la transizione ecologica dem. Men che meno con la linea green sposata dal tandem Nicola Fratoianni (Sinistra italiana)-Angelo Bonelli (Verdi). Magari sui termovalorizzatori, il Nazareno e Azione qualche punto di contatto potrebbero stabilirlo, visto che il Pd nazionale (non quello toscano e né tantomeno quello laziale) ha difeso la misura della discordia inserita nel dl Aiuti per soccorrere il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il problema è il resto. A cominciare dai rigassificatori. Tant’è che lo stesso Calenda il 18 luglio scorso tuonava via Twitter contro tutti, Partito democratico incluso: «Oggi Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, Pd, FdI, Lega, Sel e M5s erano insieme a Piombino a dimostrare contro il nuovo rigassificatore. La differenza tra serietà e cialtroneria è tutta qui». Anche se nei giorni successivi si era già un tantino ammorbidito e d’incanto dalla sua invettiva erano spariti i dem: «Se nella coalizione ci sono anche persone come Nicola Fratoianni o come Angelo Bonelli che hanno marciato contro il rigassificatore di Piombino», ha detto intervistato da Repubblica il 22 luglio, «di che parliamo?». E pensare che Letta sogna un Pd netto e chiaro come «un quadro di Van Gogh». Al momento di netto, per non dire drastico, tuttavia, c’è solo la proposta di militarizzazione del territorio per costruire centrali nucleari, rigassificatori e inceneritori avanzata da Azione e +Europa, il cosiddetto Fronte repubblicano.

I nodi dello scostamento di bilancio e delle armi all’Ucraina

Lo scostamento di bilancio, poi, è un altro tema divisivo. Qui in gioco c’è proprio una diversa visione economica. Si passa da Calenda che, in linea con Mario Draghi, è nettamente contrario (e infatti predica che nessun taglio di tasse possa essere fatto ricorrendo a deficit aggiuntivo) all’ex sottosegretario all’Economia e deputato di LeU, Stefano Fassina, che invece lo reclama da mesi. Non solo, ma almeno da aprile scorso invoca un ‘metodo Ciampi’ per fermare la spirale inflazionistica. Sempre in campo economico, poi, ci sono le aziende. E subito scatta il link con ‘Impresa 4.0’ targata dall’allora ministro dello Sviluppo economico Calenda, poi smantellata dal suo successore Luigi Di Maio. Ecco, se anche il leader degli scissionisti M5s trovasse ospitalità tra i confini democratici e progressisti, lo scontro tra i due sarebbe assicurato. E non certo per volontà del ministro degli Esteri che ormai è totalmente invaghito dell’agenda Draghi: se dipendesse da lui, infatti, andrebbe d’amore d’accordo con il fondatore di Azione. Una cosa è certa: sui temi Di Maio non si metterebbe di traverso. Del resto, Draghi in Aula ha già fatto a pezzi i suoi provvedimenti chiave ai tempi del governo gialloverde, senza che il titolare della Farnesina battesse ciglio. Attenzione a non toccare, però, il tema della guerra. In nome dell’atlantismo, infatti, Di Maio ha fatto una scissione. Che nessuno, quindi, osi fare marcia indietro sulle armi all’Ucraina. Nulla quaestio dalle parti del Pd. Come di Renzi o Calenda. Peccato che con LeU Sinistra italiana e Verdi sarebbero subito scintille. Morale della favola? La lista extralarge avrà un cammino accidentato. E i pericoli maggiori li corre proprio il Pd: altro che colori di Van Gogh, sulla tela rischiano di restare solo dei tagli alla Lucio Fontana.

