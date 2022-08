Elezioni, la Lega annuncia i candidati: presenti anche Angelucci e Valditara

Tramite una nota, la Lega ha reso noti alcuni dei propri candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre: al fianco di big del partito come Giancarlo Giorgetti, Nicola Molteni e Gian Marco Centinaio, tenteranno la corsa anche volti nuovi provenienti dalla società civile ed ex esponenti di altre forze politiche come Antonio Angelucci (prima azzurro).

I candidati della Lega alle elezioni

Definito come «uno dei più rilevanti editori italiani», quest’ultimo è stato eletto per tre volte deputato nelle liste de Il Popolo della Libertà e di Forza Italia per poi aderire al Carroccio. Come imprenditore opera nella sanità, nell’immobiliare e nell’editoria (oltre a Libero, controllato attraverso una fondazione, fanno riferimento a lui anche Il Riformista, Il Tempo e il Corriere dell’Umbria).

Tra le new entry trovano poi spazio il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto, il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe e l’intellettuale Giuseppe Valditara. Professore ordinario di Diritto privato e pubblico romano a Torino, quest’ultimo è stato già senatore per tre legislature (prima con AN poi con Futuro e Libertà per l’Italia) ma è nuovo nella Lega. Confermata anche la discesa in campo dello sportivo Luigi Mastrangelo, l’ex pallavolista che a maggio era stato nominato responsabile del Dipartimento Sport del partito.

Via libera alla candidatura della squadra di governo uscente

Il Carroccio ha inoltre dato il via libera alla candidatura di tutti i membri della squadra di governo uscente nonché ai vicesegretari e ai capigruppo. Ricandidati dunque i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani, il viceministro Alessandro Morelli, i sottosegretari Lucia Borgonzoni, Gian Marco Centinaio, Federico Freni, Vannia Gava, Nicola Molteni, Tiziana Nisini, Stefania Pucciarelli e Rossano Sasso. Semaforo verde infine per Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, rispettivamente capigruppo del partito a Montecitorio e a Palazzo Madama, e i vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana.