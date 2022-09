Elezioni, la delusione di Sgarbi: “Triste essere quasi l’unico perdente”

Vittorio Sgarbi esprime delusione per l’esito delle elezioni. Nel collegio di Bologna al Senato il critico d’arte è stato battuto da Pier Ferdinando Casini. Prima dice: «Evidentemente Casini è meglio di me». Poi: «I cittadini di Bologna non sono cittadini liberi»·

In un primo momento sembrava che Vittorio Sgarbi avesse incassato bene la sconfitta alle elezioni. Il critico d’arte ha perso nel collegio di Bologna del Senato contro Pier Ferdinando Casini. Dopo il testa a testa iniziale, a scrutinio concluso, l’ex presidente della Camera ha raggiunto il 40,07% delle preferenze a fronte del 32,32% di Sgarbi. «Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna e per l’Italia. Come avevo desiderato, Senatore a vita. Amen», aveva scritto su Twitter.

Poi però il critico d’arte ha confessato la propria delusione al Corriere della Sera, che lo ha intervistato nella sua casa-museo. «Questa è la casa di un uomo. Dopo puoi andare a trovare Casini e vedere com’è casa sua», ha esordito pungente il critico d’arte. «È triste essere quasi l’unico perdente della parte che ha vinto» ha ammesso Sgarbi, giunto sulla sua terrazza in centro a Roma. E poi ha commentato: «I cittadini di Bologna non sono cittadini liberi. Sono stato abbandonato da ogni partito e ho combattuto da solo».

«La cosa più logica era fare il gran rifiuto ma non era nel mio temperamento. Ma quando mi ha chiamato la Meloni… ho preso il collegio che mi han proposto. Che cosa ha fatto Casini? Casini è stato il… non dico la parolaccia ed è diventato presidente della Camera grazie a Berlusconi». E il futuro?: «Posso candidarmi presidente della regione Lazio o della regione Lombardia. Poi posso candidarmi alle Europee del 2024. E comunque mi rendo disponibile per un ministero. Specie quello di Franceschini».