Cosa sta succedendo in Kenya e chi è Ruto, il candidato uscito vincitore

Cosa sta succedendo in Kenya? Il Paese africano è piombato nel caos dopo i risultati delle elezioni che dovrebbero (il condizionale e d’obbligo) consegnare la vittoria a William Ruto, attuale vice presidente, che ha ottenuto quasi 7,18 milioni di voti (il 50,49 per cento) contro 6,94 milioni (48,85) del suo sfidante, Raila Odinga, nel voto del 9 agosto. Il responso delle urne ha scatenato però proteste e scontri violenti, con accuse di brogli: quattro membri della commissione elettorale su sette hanno obiettato di non poter riconoscere i risultati, e uno addirittura è stato trovato morto. «Non possiamo assumerci la responsabilità del risultato», ha detto ai giornalisti Juliana Cherera, il vice presidente della commissione.

Manifestazioni violente e incendi in diversi quartieri della capitale

Si sono registrati scontri e manifestazioni violente, e persino incendi, in diversi quartieri della capitale, Nairobi, come Mathare, Kayole e Kibera, con pire di copertoni, strade bloccate e tafferugli: molte bidonville sono infatti fedeli a Odinga, e a Kisumu, nell’Ovest, ci sono barricate e sassaiole, con la polizia che usa invano i lacrimogeni per disperdere la popolazione. Era la prima volta che Ruto, 55 anni, si candidava per la presidenza. È stato vicepresidente per 10 anni, ma alla fine ha litigato con il presidente Uhuru Kenyatta, che ha sostenuto Odinga per succedergli.

Dopo il voto del 2007 almeno 1.200 persone sono state uccise e 600 mila sono fuggite

Confusione e violenze a parte, c’è anche da dire che in Kenya si respira un certo senso di sollievo dopo che il risultato è stato finalmente dichiarato, perché il Paese si era di fatto fermato dal giorno delle elezioni del 9 agosto, con le attività economiche bloccate e le scuole chiuse. Però potrebbe non finire così: non è il primo caso di elezioni contestate nel Paese, che pure in passato ha vissuto turbolenze o addirittura l’annullamento dell’intero processo elettorale. Dopo il voto del 2007, per esempio, almeno 1.200 persone sono state uccise e 600 mila sono fuggite dalle loro case dopo il caos scatenato dalle accuse di brogli.

Una carriera come uomo dell’establishment e poi la candidatura da outsider

Come ricordato dalla Bbc, Ruto proprio per la sua recente carriera politica era di fatto un candidato dell’establishment, eppure si è candidato come un outsider, impostando la campagna elettorale sulla sfida tra «imbroglioni» – cioè i kenioti poveri – e «dinastie» – ossia le famiglie influenti come i Kenyatta e gli Odinga, protagoniste alla guida del Paese sin dall’indipendenza. «Potrei essere figlio di nessuno, ma prometto di fare del Kenya il Paese di tutti», ha detto il presidente uscito vittorioso nel suo discorso agli elettori. «Ora non c’è posto per la vendetta, sono assolutamente cosciente che il nostro Paese a questo punto ha bisogno della collaborazione di tutti».

La Corte suprema potrebbe invalidare il responso delle urne

Oltre a essersi opposto a una modifica della costituzione voluta da Kenyatta e Odinga in un momento in cui la popolazione stava soffrendo per la pandemia e la perdita di posti di lavoro (battaglia che anche la Corte suprema gli ha di fatto riconosciuto, dichiarando incostituzionale quella proposta di riforma), Ruto ha vestito un po’ i panni del “rottamatore”, descrivendo l’appuntamento elettorale come un momento di ricambio generazionale: slogan concisi e riconoscibili gli hanno conferito credibilità e fascino in diverse comunità. Per adesso, i leader di Zimbabwe, Etiopia e Somalia si sono congratulati con Ruto. Ma analisti sono convinti che Odinga possa contestare il risultato. La Corte suprema del Kenya, che ha annullato le ultime elezioni, potrebbe dover prendere un’altra grande decisione tra poche settimane.

L’infanzia in povertà, il riscatto, le accuse di corruzione

Ma chi è davvero questo William Ruto? Ha avuto un’infanzia che incarna la vita di molti kenioti in condizioni di povertà. Andava alla scuola elementare a piedi nudi, indossò il suo primo paio di scarpe all’età di 15 anni. Vendeva pollo e arachidi lungo la strada nelle aree rurali della Rift Valley. Ecco perché si è presentato come il paladino dei poveri. Il Kenya non sta vivendo un buon momento: il tasso di disoccupazione tra le persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni è quasi del 40 per cento e l’economia non riesce a creare posti di lavoro sufficienti per assorbire gli 800 mila giovani che entrano nel mondo del lavoro ogni anno. Ruto ha la reputazione di essere un formidabile oratore che ha attirato grandi folle ai comizi, sfoggiando eccellenti performance anche nelle interviste ai media. Inizia spesso a parlare dicendo «amico mio», che lo aiuta a stabilire un rapporto con gli elettori e spiazzare i critici. Grande proprietario terriero e appassionato agricoltore, Ruto è sposato con Rachael, che ha incontrato per la prima volta alle riunioni dei giovani della chiesa. Hanno sei figli. Il (probabile) futuro presidente è stato coinvolto in scandali di corruzione, e la sua ricchezza è spesso finita al centro di molte speculazioni. Nel giugno 2013 fu condannato a cedere una fattoria di 40 ettari e di risarcire un contadino che lo aveva accusato di essersi accaparrato la terra durante le violenze post-elettorali del 2007.