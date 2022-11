Elezioni in Israele, vittoria di Netanyahu e boom dell’ultradestra

Prima delle elezioni che si sono svolte ieri, Benjamin Netanyahu era già il primo ministro israeliano più longevo. Adesso potrà ulteriormente blindare il suo primato: la coalizione guidata dal suo Likud avrebbe conquistato la maggioranza dei seggi in parlamento, necessaria per formare un nuovo governo, superando così il blocco del premier uscente Yair Lapid, leader del partito Yesh Atid.

Il Likud di Bibi si conferma il principale partito del Paese

Il margine alla vigilia sembrava più ristretto: in realtà il blocco di destra di Netanyahu potrebbe arrivare ad aggiudicarsi 65 seggi sui 120 della Knesset, mentre la coalizione di Lapid si dovrebbe fermare a 55. «Siamo vicini a un a grande vittoria», ha detto Netanyahu rivolgendosi alla folla dei sostenitori scesi in piazza per celebrare i risultati. «Abbiamo ottenuto un enorme voto di fiducia da parte del popolo israeliano». La quinta tornata elettorale in tre anni a mezzo è stata segnata, secondo quanto emerge dallo spoglio, dal boom dell’ultradestra: se il Likud è rimasto sostanzialmente fermo per voti e numero di seggi (poco più di 30) e il secondo partito di Israele si è confermato lo Yesh Atid, la terza forza è adesso Otzma Yehudit, formazione nazionalista e sionista guidata da Itamar Ben Gvir, che dovrebbe ottenere 15 seggi. Otzma Yehudit, successore ideologico del partito Kach sciolto dal governo israeliano nel 1994, farà parte della maggioranza.

L’anti-arabo Ben Gvir punta al ministero della Pubblica sicurezza

Ben Gvir, in prima linea nella difesa degli insediamenti coloniali illegali nella West Bank e favorevole alla cacciata degli arabi, è il principale alleato di Netanyahu: dovrebbe ottenere il ministero della Pubblica sicurezza, anche se il suo ingresso nel governo potrebbe avere ricadute negative sugli Accordi di Abramo. «L’ascesa dei partiti religiosi di estrema destra alle elezioni è un risultato naturale delle crescenti manifestazioni di estremismo e razzismo nella società israeliana, di cui il nostro popolo soffre da anni», ha dichiarato il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese Mohammed Shtayyeh.

L’affluenza alle urne non era stata così alta dal 1999

Reggono i partiti religiosi, i Laburisti, la sinistra di Meretz, il partito arabo islamista Ra’am (alleato di Lapid), mentre restano fuori dalla Kessnet i comunisti di Hadash. In queste elezioni segnate dal boom del sionismo religioso c’è stato anche il dato eclatante dell’affluenza, la più alta dal 1999.