Elezioni, il candidato Crisanti: «Se vince la Meloni è colpa di Draghi»

Andrea Crisanti dice la sua sull’eventuale vittoria di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. Ecco quali sono state le parole del microbiologo ora candidato per il PD.

Le parole di Andrea Crisanti

Il candidato con il PD Andrea Crisanti ha concesso un’intervista al Fatto Quotidiano e ha espresso il suo parere sulle ultime elezioni, dando la responsabilità a Mario Draghi per l’eventuale vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Nel dettaglio, Crisanti ha detto che «il risultato del governo Draghi potrebbe essere la vittoria di Giorgia Meloni» aggiungendo poi, in merito al suo nuovo partito, «Dobbiamo riprenderci quei voti».

Crisanti ha parlato anche della rottura tra Letta e Conte, con conseguente disaccordo tra PD e M5S. Le sue parole su quest’argomento sono state: «Non conosco fino in fondo le ragioni della rottura tra Letta e Giuseppe Conte; Letta avrà avuto i suoi motivi legittimi, ma per me e per altri del Pd è difficile da comprendere: i programmi del Pd e dei 5S sono molto simili».

Il pensiero del microbiologo su Letta e sul numero chiuso a Medicina

Nel corso della sua intervista, Andrea Crisanti ha parlato anche di Enrico Letta, asserendo che secondo lui per il premier del PD è più importante vincere le elezioni del 25 settembre piuttosto che «garantire l’ortodossia atlantista». Le sue parole sono state: «L’adesione del Pd all’Alleanza atlantica e ai valori europei è incondizionata e la condivido al 100%. L’ortodossia liberista, oggi ispirata da Germania e Olanda, sta tramontando».

Infine, Andrea Crisanti ha parlato anche del numero chiuso per la facoltà di medicina nelle università italiane: «Toglierlo sarebbe demagogico e irresponsabile. Bisogna aumentare ancora i posti nelle Scuole di specializzazione. E ritardare l’età pensionabile dei medici: mandarli a casa a 68 anni è un regalo ai privati per cui vanno a lavorare. Non penalizzerebbe i giovani, i posti ci sono».