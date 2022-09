Elezioni, i flussi: Fdi votato da quasi la metà degli elettori leghisti del 2018

Secondo l’analisi dei flussi elettorali pubblicata dall’istituto di ricerca Ixè, Fratelli d’Italia ha raggiunto il 26% strappando consensi da ogni schieramento. In particolare, è emerso che quasi la metà degli elettori che nel 2018 avevano votato la Lega ha ora virato sul partito di Giorgia Meloni.

L’analisi dei flussi elettorali

Osservando le grafiche diffuse dagli studiosi, si evince infatti che, sui 7.284.000 elettori di Fdi, 2.469.000 avevano scelto il partito di Matteo Salvini quattro anni e mezzo fa, 911.000 Forza Italia, 809.000 il Movimento Cinque Stelle e 415 mila forze di centrosinistra. Una rivoluzione nella distribuzione dei consensi all’interno della coalizione di centrodestra (che, complessivamente, ha ottenuto quasi la stessa quantità di preferenze del 2018, pari a 12 milioni e 300 mila – contro i 12 milioni e 150 mila), contando che il 44,5% degli elettori leghisti del 2018 e il 43,7% di quelli alle europee 2019 si sono spostati verso la forza di Giorgia Meloni.

Il Partito Democratico ha invece consolidato la propria base come dimostra il fatto che, sui 5.337.000 elettori attuali, 3.976.000 l’avevano votato anche nel 2018. Scarsa invece la capacità di attirare votanti degli altri schieramenti: solo 470 mila gli elettori dem che in precedenza avevano votato M5S e 427 mila quelli che avevano scelto un’altra lista di centrosinistra.

I segmenti elettorali

Per ciò che riguarda l’analisi dei segmenti elettorali, si nota una prevalenza del voto maschile per il PD (che tra gli uomini sale al 21% e tra le donne crolla al 16,9%), mentre chi va meglio tra le donne sono il Movimento Cinque Stelle (14,2% tra gli uomini, 16,8% tra le donne) e la Lega (9,3% tra le donne, 8,2% tra gi uomini). Quanto alle fasce d’età, il boom di Fratelli d’Italia si ha nei cittadini tra i 55 e i 64 anni (31,7%) mentre il Partito Democratico va meglio tra gli over 65 (26,3%). Un segnale di come i partiti tradizionali non siano risultati popolari tra gli elettori più giovani, che hanno invece optato per Azione e Italia Viva (17,6%) ma anche perSinistra Italiana e Verdi (10,5%). Il M5S è invece particolarmente forte nei cluster 25-34 (20,2%) e 35-44 (21,4%).

Suddividendo infine l’elettorato per condizioni economiche, il partito di Giorgia Meloni ha raccolto la maggior parte dei consensi dalle classi che descrivono le proprie condizioni come agiate, serene e appena accettabili, mentre crolla al 13,4% tra chi vive in condizioni inadeguate. Un segmento, quest’ultimo, in cui invece vola il M5S con il 27,2% (tra gli agiati raccoglie solo l’8,7%). Anche Youtrend ha evidenziato come, nelle città con un tasso di disoccupazione tra il 10 e il 15%, i pentastellati abbiano segnato successi mentre in quelle con più laureati sono stati premiati Partito Democratico e Azione-Italia Viva.