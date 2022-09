Elezioni, gli eletti nei listini plurinominali a Camera e Senato

Visto che le elezioni sono ormai alle spalle, è tempo di valutare i risultati e gli eletti nei listini plurinominali a Camera e Senato. Ovviamente, come si poteva facilmente intuire, la maggioranza degli eletti appartengono alla coalizione del Centrodestra e a Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni.

Gli eletti nei listini plurinominali al Senato

Il ministero dell’Interno ha rilasciato i dati per i seggi attraverso il sistema del calcolo proporzionale. In totale sono 122 i senatori eletti con questo sistema. In vantaggio, con il maggior numero di senatori eletti c’è il partito Fratelli d’Italia che può vantare ben 34 eletti. Segue il PD con 31 senatori e subito dopo si trova il Movimento 5 Stelle con 23 senatori.

Sono solo 13 i senatori per la Lega e 9 quelli di Forza Italia. Infine, ci sono 9 eletti per Azione e 3 per il partito Verdi e Sinistra. Inoltre nelle liste appaiono nomi “doppi” perché alcuni “big” dei partiti erano iscritti in diverse circoscrizioni e si dovrà attendere la loro scelta per confermare in quale circoscrizione hanno vinto così da far salire le seconde linee.

Gli eletti nei listini plurinominali alla Camera

Il ministero dell’Interno ha rilasciato anche i dati inerenti ai seggi nei listini plurinominali alla Camera, seguendo il solito sistema di calcolo proporzionale. In questo caso, sono 245 i deputati eletti con questo sistema. Facendo riferimento ai risultati delle elezioni del 25 settembre, la maggioranza va a Fratelli d’Italia con 69 eletti. Al “secondo posto” si trova ancora una volta il PD con 57 eletti poi ci sono i 41 del M5S.

La Lega ha ottenuto 23 eletti, Forza Italia 22, Azione 21, Verdi e Sinistra 11 e Sudtiroler Volkspartei 1. Anche qui bisogna però attendere per i dati definitivi perché nelle liste ci sono i soliti nomi “doppi”, visto che alcuni “big” dei partiti erano segnati in diverse circoscrizioni, dunque devono fare la loro scelta così da dare la possibilità di far salire le seconde linee.