Giorgia Meloni: «Gli italiani ci hanno scelto, è l’ora della responsabilità»

«Mi pare che dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia». Comincia così Giorgia Meloni il suo primo intervento da vincitrice nel quartier generale del suo staff all’hotel Parco dei Principi di Roma. Alle 2 e 40 il quadro del resto è già chiaro. Il centrodestra ha ottenuto la maggioranza sia alla Camera sia al Senato e Fratelli d’Italia è il primo partito.

Meloni ha chiamato tutte le forze politiche al rispetto reciproco

Meloni ha ricordato come la campagna elettorale appena terminata sia stata caratterizzata da una eccessiva aggressività con «toni al di sopra delle righe che noi abbiamo subito». Poi però, ormai da premier in pectore, ha parlato di «responsabilità», e della necessità che in questo momento particolarmente complesso tutti diano il proprio «contributo». C’è in altre parole bisogno di «quel rispetto reciproco che è alla base di qualsiasi confronto democratico». Meloni si è anche detta rammaricata del dato dell’astensionismo, mai così alto. E si è ripromessa di avvicinare nuovamente gli italiani alle istituzioni.

«Da domani dobbiamo dimostrare i nostro valore»

«È una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime», ha continuato Meloni dedicando la vittoria soprattutto «a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata». Ma è un «punto di partenza», ha ricordato la leader di FdI. «Da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità nei confronti di decine di milioni di persone. L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo, come non lo abbiamo mai fatto. Lo faremo per tutti, con l’obiettivo di unire questo popolo. Il grande obiettivo che ci siamo sempre dati è fare sì che gli italiani siano nuovamente orgogliosi di essere italiani. È il compito che onoreremo se saremo chiamati a governare questa nazione».

La citazione di San Francesco

Meloni ha quindi ringraziato gli alleati, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. «Nessuno si è risparmiato», ha sottolineato prima di ringraziare la sua famiglia, lo staff e Fratelli d’Italia. «Dal primo giorno ci hanno dati per spacciati. Non ci siamo mai abbattuti nonostante le percentuali non cambiassero. Sapevamo che se ti impegni al massimo, se capisci che le scorciatoie sono un’illusione gli italiani ci avrebbero capito». Meloni ha poi concluso citando San Francesco: «In uno dei primi eventi di Fdi citai una frase di San Francesco», ha detto: «Prima fai il possibile, poi il necessario e ti scoprirai a fare l’impossibile».