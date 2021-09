In Germania, dopo sedici anni è finita l’era di Angela Merkel. Alle 18 nel Paese si sono chiusi i seggi per il rinnovo del Bundestag. Dalle prime proiezioni, emerge una prima, grande certezza: sarà una sfida tirata. Lo confermano i dati diffusi dal Zdf alle 21 e l’atteggiamento dei leader dei principali partiti. In vantaggio c’è sempre la Spd, con il 26 per cento delle preferenze. È risicato, però, il margine sul duo Cdu/Csu che, sempre secondo la stessa fonte, sarebbe attualmente fermo al 24,5 per cento. Ci vorrà ancora qualche ora, quindi, prima di poter consegnare il cancellierato al leader dei socialdemocratici, al contrario di quanto si augurava Olaf Scholz, che quasi subito aveva dichiarato: «Sono molto soddisfatto. Sarà una lunga serata, ma è comunque chiaro che i cittadini vogliano un cambiamento e che il prossimo cancelliere si chiami Olaf Scholz».

Dall’altra parte, sebbene la sfida sia tirata, gli umori sono decisamente opposti: «Non siamo soddisfatti», ha commentato il leader Armin Laschet, che ha comunque ribadito il proprio no a un governo guidato dalla sinistra. Non può lasciare contenti, d’altronde, il risultato, in netto calo rispetto a quattro anni fa e, qualora si confermasse sotto il 25 per cento, il peggiore di sempre. L’unione non era infatti mai scesa sotto il 30 per cento dei consensi e nel 2017 le due forze ottennero complessivamente il 32,9 per cento delle preferenze.

Il ruolo delle terze forze nella maggioranza di governo

Decisive a questo punto potrebbero essere le terze forze politiche. Davanti a tutti ci sono i Verdi: che nel Paese hanno fin qui raccolto il 13,9 per cento dei voti. Un risultato importante, non a caso salutato con soddisfazione da Annalena Baerbock, leader dei Grünen: «Questo è un mandato per le generazioni future», ha detto. Altro dato da sottolineare è l’attestazione oltre il dieci (10,5) per cento dell’ultradestra di Alternative fuer Deutschland, ma in calo rispetto alla tornata del 2017, quando il partito si fermò al 12,6 per cento. All’11,7 per cento, invece, sono dati i liberali dell’Fdp. Die Linke, la sinistra, dovrebbe invece stazionare al 5 per cento, soglia utile per entrare in Parlamento.