Elezioni, per cosa si vota in Francia

Giornata di elezioni non solo in Italia, ma anche in Francia. I cittadini transalpini, dopo aver aver affollato i seggi ad aprile per le presidenziali che hanno confermato Emmanuel Macron all’Eliseo. votano per il rinnovo dei 577 deputati dell’Assemblée Nationale: questa tornata elettorale rappresenta una sfida chiave per il presidente della Francia.

Francia, come funzionano le elezioni legislative

In Francia i membri dell’Assemblée Nationale (il parlamento, per intenderci) vengono eletti in collegi uninominali con un doppio turno. Al primo vince chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, se rappresentano almeno il 25 per cento degli elettori. In caso entrambe le soglie non siano raggiunte, la domenica successiva (dunque in questo caso il 19 giugno) si tiene un secondo turno tra tutti i candidati che hanno preso almeno il 12,5 per cento rispetto al totale dell’elettorato, al termine del quale viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

Francia, sono 577 le circoscrizioni in palio

Il 12 giugno 2022 in Francia i seggi elettorali sono aperti dalle 8 alle 18, ma nelle grandi città come Parigi, Lione oppure Marsiglia chiudono alle 20. Sono 577 le circoscrizioni in palio: 539 si trovano nella Francia metropolitana, 27 nella Francia d’oltremare e 11 all’estero. L’Assemblée Nationale è attualmente composta da una maggioranza che sostiene il presidente Macron: in Francia è possibile la cohabitation, situazione in cui la maggioranza parlamentare e il capo dello Stato in carica appartengono a schieramenti opposti. Il concetto è caratteristico dei sistemi semipresidenziali e, in particolare, di quello francese.

Francia, le tre coabitazioni della Quinta Repubblica

La Quinta Repubblica francese ha conosciuto finora tre periodi di coabitazione. La prima (1986-1988) tra il presidente socialista François Mitterrand e il primo ministro neogollista Jacques Chirac. La seconda (1993-1995) ha ancora visto Mitterrand all’Eliseo e come primo ministro il neogollista Édouard Balladur. Infine la terza, con Chirac presidente e il socialista Lionel Jospin primo ministro.