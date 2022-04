Elezioni Francia 2022, l’affare-McKinsey imbarazza Macron

L’attuale presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è in testa nei sondaggi sulle intenzioni di voto per il primo turno del 10 aprile. Ma non dorme sonni tranquilli, al di là della minaccia rappresentata da Marine Le Pen: sull’inquilino dell’Eliseo è piombato uno scandalo che sta dando voce alle polemiche delle opposizioni e imbarazzando il capo di Stato. Si tratta dell’affare McKinsey, cominciato il 17 marzo scorso con la pubblicazione da parte del Senato di un rapporto riguardante le spese di Macron per il ricorso a uno studio di consulenza internazionale.

Francia, le principali consulenze fornite da McKinsey

Come evidenziato dal report, il governo ha chiesto in particolare aiuto a McKinsey per la riforma del metodo di calcolo dell’Apl (l’aiuto finanziario ai cittadini per il pagamento dell’affitto), per una potenziale riforma delle pensioni, per l’organizzazione di un seminario in tema di educazione nazionale (annullato causa pandemia), per la messa a punto della campagna vaccinale contro la diffusione del contagio di Covid-19. Ma non è questo che imbarazza Macron, bensì il fatto che lo studio americano, pur soggetto all’imposta sulle società in Francia, non avrebbe versato nulla allo Stato tra il 2011 e il 2020.

Francia, quasi 900 milioni di euro in consulenze nel 2021

Come evidenziato dal Senato, le commesse dello Stato per servizi di questo genere sono più che raddoppiate tra il 2018 e il 2021,con quasi 900 milioni di euro di prestazioni spesi nell’ultimo anno. E McKinsey, è stata la società maggiormente sollecitata dalla Francia durante la pandemia: solo nel 2020 ha infatti fatturato 329 milioni. Dopo lo scoppio dello scandalo, la multinazionale americana ha assicurato di «aver rispettato l’insieme delle regole fiscali e sociali del Paese»” e di aver pagato quando dovuto, negli anni in cui lo studio ha realizzato dei profitti in Francia. Da parte sua, Macron si è difeso dichiarando che «nessun contratto è stato stipulato senza rispettare le leggi sugli appalti pubblici. Intanto, la Procura finanziaria nazionale ha aperto un’inchiesta contro McKinsey: i reati ipotizzati sono riciclaggio aggravato e frode fiscale.