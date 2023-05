Elezioni europee 2024, decise le date: si vota tra il 6 e il 9 giugno

Nella mattinata di quest’oggi, mercoledì 17 maggio, il Coreper (il Consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi all’Unione Europea) ha ufficialmente decso in quali date si svolgeranno le prossime elezioni europee 2024. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fissate le date per le elezioni europee 2024: si voterà in una finestra di 4 giorni

I giorni da segnarsi a calendario sono il 6, il 7, l’8 e il 9 giugno 2024. È in questa forbice temporale che i cittadini della Comunità Europea avranno la possibilità di scegliere i loro rappresentanti presso le istituzioni comunitarie. Da tradizione, in Italia le elezioni si tengono sempre di domenica, mentre il discorso è diverso per gli altri Paesi: questo è il motivo per cui le istituzioni propongono più date.

Selezionare i giorni previsti per le prossime elezioni europee non è stato semplice. Come ipotesi iniziale si prevede che la forchetta corrisponda a quella delle prime elezioni del Parlamento Europeo (7-10 giugno 1979). Per stabilire un periodo alternativo occorre invece che, oltre al parere obbligatorio dell’Eurocamera, ci sia l’unanimità degli Stati membri. Il Parlamento Europeo aveva proposto che la chiamata alle urne si svolgesse in un periodo temporale compreso fra il 23 e il 26 maggio, le stesse date che già in precedenza (nel 2019) erano state scelte per l’importante evenienza.

Ma, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, è pressoché impossibile che la proposta ottenga il sì unanime dei 27. Il Belgio potrebbe votare negli stessi giorni per le elezioni nazionali mentre il Portogallo aveva avanzato perplessità sulla scelta del 6-9 giugno, essendo lunedì 10 festa nazionale. La decisione finale sulle date dovrà essere ufficializzata in una delle prossime imminenti sedute del Consiglio Ue.

A cosa servono le elezioni europee

Con le elezioni europee, tutti i cittadini residenti nella Comunità Europea votano per i membri del Parlamento Europeo. Gli italiani hanno il diritto di eleggere un totale di 76 eurodeputati. Il nostro Paese, inoltre, viene diviso per l’occasione in cinque circoscrizioni elettorali che eleggono un numero di rappresentanti europei proporzionale a quello del loro abitanti.