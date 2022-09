Elezioni, dove votano leader e cariche istituzionali

Cala il sipario sulla campagna elettorale. Domani gli italiani vanno al voto per il rinnovo delle due Camere del Parlamento: appuntamento ai seggi domenica 25 settembre. Gli italiani sanno dove andare a esprimere la propria preferenza, ma dove lo faranno i protagonisti della politica nostrana e le massime cariche istituzionali della Repubblica?

Mattarella a Palermo, Draghi a Roma

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione di via Libertà: al termine del primo mandato, aveva deciso di lasciare definitivamente la sua casa siciliana, per traslocare a Roma in un appartamento in affitto. Come sappiamo, è rimasto al Quirinale e probabilmente i mobili che dovevano essere portati nella Capitale hanno fatto dietrofront. Vota invece in “trasferta”, per così dire, Elisabetta Casellati: la presidente del Senato si recherà alle urne in Basilicata, dove è candidata, per la precisione a Potenza nel seggio della scuola materna comunale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a Napoli, all’Istituto Della Valle a Posillipo. E il premier uscente Mario Draghi? Voterà a Roma, nel seggio situato nel Liceo Mameli.

I leader al voto nella Capitale

Sempre a Roma votano la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (al Torrino, nella scuola dell’infanzia di Viale Beata Vergine del Carmelo) e quello del Pd, Enrico Letta (a Testaccio, in un Istituto superiore di via Galvani). Anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, andrà al seggio a Roma (al Liceo Virgilio). Voto nella Capitale inoltre per il leader di Azione e del Terzo Polo Carlo Calenda (a via del Lavatore, nei pressi di Fontana di Trevi) e per quella di +Europa, Emma Bonino (a via dell’Arco del Monte).

A Milano votano Salvini e Berlusconi

Come sempre votano a Milano Silvio Berlusconi (in via Scrosati) e Matteo Salvini (in via Martinetti). Anche il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, voterà a Milano (all’Istituto Luciano Manara). Matteo Renzi voterà invece a Firenze: subito dopo partirà per il Giappone, dove parteciperà ai funerali di Stato dell’ex premier Shinzo Abe, ucciso l’8 luglio da uno squilibrato. Va al voto in Umbria (all’Istituto Piermarini di Foligno) il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, mentre il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio è atteso a Pomigliano D’Arco (all’istituto comprensivo Sulmona). Angelo Bonelli, leader dei Verdi, vota a Ostia.